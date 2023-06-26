▲ 【虛擬資產】滙豐成首家銀行接受客戶買賣香港虛擬資產ETF

港府去年發布虛擬資產政策宣言，接受ETF發行商推出以虛擬貨幣期貨為基礎的ETF，至今已有3款基於比特幣或以太幣期貨的ETF在香港上市。據市場消息，香港最大銀行滙豐銀行於今日允許其客戶買賣港交所上市的虛擬資產 ETF，為香港第一家允許客戶買賣港交所上市虛擬資產ETF的銀行，料將擴大香港本地用戶接觸到加密貨幣。

據港交所資料，目前三款已上市的ETF包括FA南方比特幣 （03066） 、FA南方以太幣 （03068） 和FA三星比特幣 （03135） ，資產管理規模合計共3.67億港元。

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編輯：麥德銘