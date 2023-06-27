【業績｜券商股】耀才升4%、上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元　許繹彬：為股東帶來多一點錢傍身

▲ 【業績｜券商股】耀才上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元，圖為公司主席葉茂林

耀才證券 （01428） 公布，至3月底財政年度，全年收入按年跌17%至8.8億元，但盈利增長10.5%至6.2億元，相當於每股基本盈利0.3656元。耀才證券宣派末期息0.5元，按年大增4倍，連年內支付的每股0.7元特別股息，耀才全年度派息達1.2元。

耀才周二（27日）股價開市升9%，高見1.89元，現升4%，報1.8元，創一年高。

對於再度豪派股息，耀才行政總裁許繹彬表示，希望在經濟前景未明的情況下，為股東帶來多一點錢傍身，而董事會相信派付末期股息將不會對集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何影響

以收入劃分，經紀佣金收入按年減少13.4%至6億元；孖展融資利息收入減少15%至2.8億元；交易收入按年減少55%至487.6萬元；首次公開發售融資利息收入跌98%至77.7萬元

耀才年內客戶戶口按年增4%或20,893個至54.7萬戶，至3月底客戶資產近585億元，較去年同期645億元跌9%。

相關文章：

【大市看法】耀才：權重股欠炒作概念阻反彈 料下半年恒指見22000點

【耀才1428】耀才「估中恒指贏黃金」第6回合獎金 加碼至300萬等值黃金

記者：宋佩恩