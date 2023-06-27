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【業績｜券商股】耀才升4%、上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元　許繹彬：為股東帶來多一點錢傍身

股市 09:38 2023/06/27

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【業績｜券商股】耀才上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元，圖為公司主席葉茂林

耀才證券  （01428）  公布，至3月底財政年度，全年收入按年跌17%至8.8億元，但盈利增長10.5%至6.2億元，相當於每股基本盈利0.3656元。耀才證券宣派末期息0.5元，按年大增4倍，連年內支付的每股0.7元特別股息，耀才全年度派息達1.2元。

耀才周二（27日）股價開市升9%，高見1.89元，現升4%，報1.8元，創一年高。

對於再度豪派股息，耀才行政總裁許繹彬表示，希望在經濟前景未明的情況下，為股東帶來多一點錢傍身，而董事會相信派付末期股息將不會對集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何影響

以收入劃分，經紀佣金收入按年減少13.4%至6億元；孖展融資利息收入減少15%至2.8億元；交易收入按年減少55%至487.6萬元；首次公開發售融資利息收入跌98%至77.7萬元

耀才年內客戶戶口按年增4%或20,893個至54.7萬戶，至3月底客戶資產近585億元，較去年同期645億元跌9%。

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