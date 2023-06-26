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【可持續發展】ISSB發布首批可持續披露準則　香港擬2024年起應用

宏觀解讀 19:02 2023/06/26

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【可持續發展】ISSB發布首批可持續披露準則　香港擬2024年起應用

國際可持續准則理事會（ISSB）發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，確保全球公司在可持續相關風險和機遇的信息具有可比性，協助投資者決策。香港方面，港交所 （00388） 目前正諮詢市場，擬2024年起在港股市場應用ISSB新氣候相關信息披露要求，在首兩年設有過渡期安排。

ISSB表示，世界各地證券交易所將主辦為期一周的發布活動，以宣傳這些准則，包括法蘭克福、約翰內斯堡、拉各斯、倫敦、紐約、智利聖地亞哥的證券交易所，以及新加坡的東盟資本市場論壇。

港交所諮詢提高上市公司氣候相關披露要求，詳情可見【下一頁】

IFRS S1《國際財務報告準則S1：可持續發展相關財務信息披露的一般要求》規定的披露要求，旨在使公司能夠向投資者報告其在短期、中期和長期面臨的可持續相關風險和機遇。

IFRS S2《國際財務報告準則S2：氣候相關披露》規定具體的氣候相關披露，旨在與IFRS S1一併使用。兩項准則都充分吸收了氣候相關財務披露工作組（TCFD）推薦意見文件中的內容。

ISSB準則旨在確保公司在同一報告包中同時提供可持續相關信息以及財務報表，並且採用與國際會計準則（IFRS）有相同的基礎概念。

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編輯：麥德銘

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