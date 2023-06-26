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【Apple吸金大法】Apple Vision Pro或太重　需加購頭頂綁帶增穩定度

科技 18:22 2023/06/26

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蘋果（Apple）早前發布首款混合實境裝置Apple Vision Pro，引起科技界關注。在Apple積極發展其混合實境業務的同時，被揭Apple Vision Pro的原裝配件中，或不含頭頂綁帶，需用家額外購買。

【Apple信用卡】傳庫克接洽印度銀行　計劃印度發布Apple Card

Apple早前邀請一眾傳媒及嘉賓到美國總部，親身體驗Apple Vision Pro。據外媒《Engadget》報道，Apple為現場的原型機加裝一條尼龍扣帶，方便用戶佩戴Apple Vision Pro。然而，目前有關Apple Vision Pro的官方宣佈中，並無提及相關的頭頂綁帶。

其高級編輯Devindra Hardawar就佩帶一事向Apple查詢，公司發言人當時表示，如有必要，Apple Vision Pro將支持額外的帶子。

另一外媒《彭博社》則爆料指，部分Apple員工抱怨在使用Vision Pro後，感覺「變得過重」，故加設頭頂綁帶加以改善，增加穩定性。惟該配件並不包含在Apple Vision Pro的包裝之中，而是像Pro Display XDR的支架般，需要單獨購買。

【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格

【Vision Pro】傳蘋果拍攝3D怪獸劇集　專用Vision Pro觀看影片

責任編輯：殷凱怡

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