▲ 【業績｜零售股】包浩斯Bauhaus上財年少賺68%、不派息 同店銷售挫6%

包浩斯國際 （00483） 公布，截至3月底止，全年純利按年倒退67.8%至4,596.7萬元，相當於每股盈利12.5港仙。不派息。

期内，包浩斯國際收入按年跌21.1%至1.97億元，其中線下零售業務收入錄1.92億元，按年跌22.1%，佔總收入97.7%；線上零售業務收入錄453.2萬，佔2.3%，主要通過天貓、Zalora、Shopline等電商及社交媒體平台經營網店。

集團指出，零售氣氛低迷拖地整體同店銷售表現，然而，年初通關及放寬旅遊限制以來，遊客人數大幅回升，零售市道有起色，整體同店銷售按年跌6%，較前一財年跌16%改善。當中，本港同店銷售沒有升跌，前一財年則按年跌13%；澳門同店銷售按年跌28%。

包浩斯毛利減少約6%至1.5億元，而毛利率則由64%增至約76.3%。

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記者：伍鍵文