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【業績│燃氣股】中燃去年純利大跌44%、末期息40仙　售氣量增長7%至逾392億立方米

股市 18:15 2023/06/26

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【業績│燃氣股】中燃去年純利大跌44%、末期息40仙　售氣量增長7%至逾392億立方米

中國燃氣 （00384） 公布，截至今年3月止年度，純利按年大跌44%至42.93億元，營業額上升4.3%至919.9億元，派末期息每股40仙。

期內，集團天然氣總售氣量增長6.9%至392.5億立方米，其中城鎮燃氣項目氣量增長5.0%至230.0億立方米。受多地疫情及房地產發展降速影響，集團工程接駁業務面臨諸多挑戰，期內新增接駁居民用戶229.9萬戶，累計接駁居民用戶增長5.3%至4539.47萬戶。

截至3月底，中燃累計於30個省、市、自治區取得661個擁有專營權的管道燃氣項目，並擁有32個天然氣長輸管道、533座壓縮╱液化天然氣汽車加氣站、一個煤層氣開發項目及106個液化石油氣分銷項目。

增值業務收入減少27.9%

集團實現銷售液化石油氣413.2萬噸，下降3.2%，其中：批發業務銷售量為339.7萬噸，下降4.3%；終端零售業務銷量為73.5萬噸，增長2.1%。

增值業務方面，期內收入減少27.9%至34.55億元，除稅前溢利減少6.5%至14.96億元。

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相關文章：【燃氣股】中國燃氣斥約16.9億元人幣增持呼市中燃　完成交易後接近獨資持有

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 燃氣股 中國燃氣（00384）
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