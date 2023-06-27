【業績｜零售】L'occitane歐舒丹插13%、今年整體料加價3%至6%　香港加價空間不大

▲ 【業績｜零售】L'occitane歐舒丹：今年整體料加價3%至6% 香港加價空間不大

L'occitane歐舒丹 （00973） 副主席Andre Hoffmann表示， 所有消費品均受通脹成本壓力，料今年整體加價3%至6%，各地加價幅度視乎各地區通脹而定，惟香港的加價空間不大。Andre Hoffmann坦言，主品牌L'occitane香港地區分店已飽和，年內不會開新分店，將以翻新為主，例如上財年已翻新尖沙咀海港城分店。Elemis銅鑼灣崇光分店將於幾個月前開張，預期Elemis年內將再有分店開幕。

歐舒丹早段跌13%，報19.48元，創1個月新低。

內地市場方面，Andre Hoffmann表示，基於去年低基數帶動，今年4月份銷售現三位數增長；5月則按年增30%，6月方面，集團618購物節整體銷售按年增15%，其中天貓增長介乎11%至12%；京東增長20%。中國現時共有230間分店，競爭品牌則約300間至350間分店，仍有增長空間，Elemis目標為350間分店。集團目標於第三至第四線城市開設分店，料今財年L'occitane將設10間至15間分店；下月Sol de Janerio及Elemis將有分店開設。

歐美市場方面，Andre Hoffmann指，美國分店規模將較疫前減少125間至130間分店，期內亦會開設幾間分店，歐洲則有機會縮減分店，但不會與美國規模相若，法國將於期內有新分店開張。

Andre Hoffmann預期，東南亞地區，新加坡及泰國等地將開設Sol de Janerio分店，預期批發銷售模式為大趨勢，對此感樂觀。

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記者：宋佩恩