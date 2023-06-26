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【儲局官員】鮑曼：美國銀行業更需要良好監管　提高資本金會阻礙競爭　

股市 18:14 2023/06/26

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美國銀行危機今年3月爆發後，引發連鎖效應至歐洲銀行業，甚至影響聯儲局加息步伐和環球經濟走向。聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）受訪時稱，比起對銀行提高資本金要求，美國銀行業現時更需要良好的監管，並再次呼籲由獨立第三方對銀行倒閉事件進行獨立調查。

聯儲會主席鮑威爾上周向國會稱，美國規模最大的一些銀行可能面臨資本金要求上調約20%。但鮑曼反駁，需要考慮調查人員是否有適當的工具和支持，以識別重要問題並能提出及時補救，直言提高資本金要求無法解決有關監管有效性的擔憂，更可能會阻礙放貸和競爭。

銀行資本金規則改革始於十多年前，以應對2008年金融危機。隨著今年以來多家美國地區銀行倒閉，收緊銀行資本金要求成為今年的優先事項。

此外，鮑曼又再次呼籲由獨立第三方調查最近的銀行倒閉事件，並對聯儲局僅作出內部調查提出批評。

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