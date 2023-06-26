【香港銀行】金管局諮詢銀行三級制變兩級　「接受存款公司」設5年過渡期

金管局對香港銀行三級制進行檢討，建議將三級制簡化為二級制，今就該檢討展開3個月公眾諮詢。金管局指，銀行三級制（即分為持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司）推出至今已有40年，目的是在維持進入銀行體系的靈活度與保障小存戶之間取得平衡，而最近該局檢討三級制，確保因時制宜。

金管局主要建議有三點：

第一，保留持牌銀行為「第一級別機構」，並將接受存款公司併入第二級別，後者繼續稱為有限制牌照銀行。

第二，維持對「第二級別機構」的要求不變，包括最低資本要求（1億港元）；最低存款額要求（50萬港元）；以及存款期不受限制。

第三，為現有接受存款公司設立5年過渡期，以升格為「第二級別機構」（即有限制牌照銀行）或持牌銀行。

金管局總裁余偉文表示，這次檢討的目標，是簡化香港銀行體系的結構，提升其在鞏固香港國際金融中心地位方面的重要角色，並激活接受存款公司類別的機構，增加它們在經營業務及滿足客戶需要方面的靈活度和效率。

阮國恒：積極鼓勵及協助接受存款公司升格

副總裁阮國恒在《匯思》撰文，指在港經營的認可機構現約有180間，當中包括持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司。此三級制是按照存款金額和年期，以及業務性質劃分，由1980年代初推行至今已超過40年，業界發展在這段時間亦不斷踏上新台階。作為監管機構，須與時並進，審視三級制是否仍切合香港的市場發展。

阮國恒認為，按建議簡化分級制之後，持牌銀行及「第二級別機構」的界定更清晰：持牌銀行可提供全面銀行服務，部分持牌銀行的主要服務對象包括廣大的零售存款客戶，所以持牌銀行須符合的資本要求較高（最少3億港元）；而「第二級別機構」不能接受零售客戶存款，只可接受50萬港元或以上的大額存款，但不設存款期限制，然而最低資本水平亦將會劃一為最少1億港元，這有利於維持香港銀行體系穩定。

阮國恒稱，接受存款公司現時佔市場整體存款額不足0.1%，如果推行以上的建議，市民普遍未必會察覺到這個轉變，而這次檢討說明該局一直強調「風險為本」的監管思維。

他表示，在現行的香港銀行體系下，持牌銀行持有銀行業整體超過99%存款，就保障存戶而言，監管必須更為嚴格。然而，接受存款公司佔市場整體存款額不足0.1%，在平衡監管及激活市場發展的考慮下，應該從監管效率和效果的角度出發。簡化成二級制後，晉身為第二級別機構的接受存款公司，其現行存款期最少為3個月的限制將會被撤銷，不但可以讓存戶有更多選擇，更能提升機構經營業務的靈活性，推動市場發展，促進良性競爭。

他提到，檢討建議為現時的接受存款公司提供5年過渡期，並積極鼓勵及協助這些公司升格為持牌銀行或有限制牌照銀行，按自身策略進行業務，同時亦盡量降低對現有客戶可能造成的影響。

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編輯：胡學能