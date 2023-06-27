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【英國王室】威廉公布5年解決露宿者問題計劃 以芬蘭為模型

環球社會熱點 08:05 2023/06/27

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英國王儲威廉王子（Prince William）周一（26日）宣布推出一項5年計劃，致力解決露宿者問題。新計劃名為「Homewards」，由威廉領導的英國王室基金會（Royal Foundation）提供300萬英鎊（約2,992萬港元）資金援助。

查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？ 【下一頁】

現年41歲的威廉周一及周二（27日）將到訪英國6個地方，啟動並宣傳計劃。英國肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，是次計劃將匯聚前所未有的組織和個人網絡，利用專業知識制定和實施量身訂造計劃，防止6區出現露宿者情況。

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據報基金會將向每個地方提供50萬英鎊（約498.6萬港元），資金亦會用於發展模式，日後希望可擴展至於全英地區。威廉發表聲明承認，項目任務艱巨，但堅信透過共同努力，有可能令無家可歸問題變得罕見、短暫且不會再度出現。

威廉表示，將透過「Homewards」實現解決露宿者問題目標，並在未來5年令英國各地民眾相信，當眾人一齊合作時，露宿者問題可以預防。他同時指自己非常幸運，能夠親眼目睹協助露宿者行業人士和機構的工作，指他們的努力產生確切影響。

威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題  【下一頁】

王室基金會表示，英國有逾30萬名露宿者，其中一半是兒童。有慈善機構警告，隨著生活成本危機持續，人數料將繼續上升。威廉在聲明中指，在一個現代和進步的社會中，每個人都應擁有一個安全的住所，受到有尊嚴的對待，並得到所需的支援。

據報項目啟發自的芬蘭的「住房第一」（Housing First）政策，當局透過政策向露宿者提供租房合約，並在需要時提供支援。王室基金會發言人指，「住房第一」計劃中多方合作和整個社區的長期承諾，是成功的關鍵。

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責任編輯：李俊儀

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