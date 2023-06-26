▲ 【人工智能】三大中資互聯網舵手舉杯高談AI 張勇、李彥宏、周鴻禕說了甚麼？

世界互聯網大會數字文明尼山對話於6月25至27日在山東濟寧曲阜舉行，360集團創始人周鴻禕發出了他與剛宣布於9月卸任阿里巴巴 （09988） 集團董事會主席兼首席執行官的張勇、百度 （09888） 首席執行官李彥宏的合影，三人舉杯歡笑，照片中周鴻禕杯中是橙汁，其他二人則是紅酒。

周鴻禕：三個老朋友看法一致

今年世界互聯網大會以人工智能時代：構建交流、互鑑、包容的數字世界」為主題。周鴻禕將合照配文表示，「在孔子的家鄉討論如何打造安全可信可控易用的人工智能，三個老朋友看法一致」。

周鴻禕介紹，大模型未來發展的主要場景是企業、行業和城市等，應通過打造「安全可信、可控易用」的專有大模型，助力產業數字化到智能化的轉型升級。他認為，大模型是真正的智能湧現，也是工業革命級的生產力工具，將極大地提升生產效率，滿足城市、行業和企業等的痛點剛需。

張勇：人工智能技術應可用、可靠、可信

張勇指出，人工智能技術應該「可用、可靠、可信」，科技企業在追求技術先進性的同時，必須堅守社會責任感，要更加嚴肅、謹慎地對待自身的技術能力和影響力，而中國人工智能發展具備基礎紮實、場景豐富、數實融合這三方面的優勢，隨社會各界的高度重視和創新生態的發展壯大，這些優勢正在不斷鞏固和加強。從數字化走向智能化，計算成為基礎設施不可或缺的組成部分。

張勇介紹，今年4月，阿里雲「通義千問」大模型開放對外測試，目前已有超過20萬企業用戶申請接入，幾乎覆蓋所有新興和傳統行業。

李彥宏：大模型重塑數字世界

至於李彥宏則在演講中談及大模型對數字世界的重塑，指新的國際競爭戰略關鍵點，不是一個國家有多少個大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI應用，這些應用在多大程度上提升了生產效率。如果我們能擠上牌桌，獲得競賽入場券，中國將擁有更壯大的數字化產業，數字經濟規模將獲得巨大增長。

李彥宏透露，百度文心大模型已經迭代到到3.5版本。與3.0版本相比，訓練速度提升了2倍，推理速度提升了17倍，模型效果累計提升超過50%。

相關文章：【人工智能】百度李彥宏：大模型是全球AI競賽的主戰場 文心大模型已經升級至3.5版本

相關文章：【馬雲行蹤】張勇中午宣布退任阿里CEO 馬雲下午訪阿里雲陪張勇飲咖啡？（圖集）

編輯：陳韻妍