  • 30°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】三大中資互聯網舵手舉杯高談AI　張勇、李彥宏、周鴻禕說了甚麼？

股市 17:31 2023/06/26

分享：

分享：

【人工智能】三大中資互聯網舵手舉杯高談AI　張勇、李彥宏、周鴻禕說了甚麼？

世界互聯網大會數字文明尼山對話於6月25至27日在山東濟寧曲阜舉行，360集團創始人周鴻禕發出了他與剛宣布於9月卸任阿里巴巴 （09988） 集團董事會主席兼首席執行官的張勇、百度 （09888） 首席執行官李彥宏的合影，三人舉杯歡笑，照片中周鴻禕杯中是橙汁，其他二人則是紅酒。

周鴻禕：三個老朋友看法一致

今年世界互聯網大會以人工智能時代：構建交流、互鑑、包容的數字世界」為主題。周鴻禕將合照配文表示，「在孔子的家鄉討論如何打造安全可信可控易用的人工智能，三個老朋友看法一致」。

周鴻禕介紹，大模型未來發展的主要場景是企業、行業和城市等，應通過打造「安全可信、可控易用」的專有大模型，助力產業數字化到智能化的轉型升級。他認為，大模型是真正的智能湧現，也是工業革命級的生產力工具，將極大地提升生產效率，滿足城市、行業和企業等的痛點剛需。

張勇：人工智能技術應可用、可靠、可信

張勇指出，人工智能技術應該「可用、可靠、可信」，科技企業在追求技術先進性的同時，必須堅守社會責任感，要更加嚴肅、謹慎地對待自身的技術能力和影響力，而中國人工智能發展具備基礎紮實、場景豐富、數實融合這三方面的優勢，隨社會各界的高度重視和創新生態的發展壯大，這些優勢正在不斷鞏固和加強。從數字化走向智能化，計算成為基礎設施不可或缺的組成部分。

張勇介紹，今年4月，阿里雲「通義千問」大模型開放對外測試，目前已有超過20萬企業用戶申請接入，幾乎覆蓋所有新興和傳統行業。

李彥宏：大模型重塑數字世界

至於李彥宏則在演講中談及大模型對數字世界的重塑，指新的國際競爭戰略關鍵點，不是一個國家有多少個大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI應用，這些應用在多大程度上提升了生產效率。如果我們能擠上牌桌，獲得競賽入場券，中國將擁有更壯大的數字化產業，數字經濟規模將獲得巨大增長。

李彥宏透露，百度文心大模型已經迭代到到3.5版本。與3.0版本相比，訓練速度提升了2倍，推理速度提升了17倍，模型效果累計提升超過50%。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？

相關文章：【人工智能】百度李彥宏：大模型是全球AI競賽的主戰場　文心大模型已經升級至3.5版本

相關文章：【馬雲行蹤】張勇中午宣布退任阿里CEO　馬雲下午訪阿里雲陪張勇飲咖啡？（圖集）

編輯：陳韻妍

港股 科技產品 雲端 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 張勇 阿里雲 李彥宏 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【内地經濟】胡錫進：已開通股票戶口進入A股市場、力爭少交學費　「一起經歷市場行情的起落漲跌」

下一篇文章

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪H股　套現6.76億港元、持股跌穿9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款