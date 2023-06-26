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【内地經濟】胡錫進：已開通股票戶口進入A股市場、力爭少交學費　「一起經歷市場行情的起落漲跌」

股市 17:44 2023/06/26

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【内地經濟】胡錫進：已開通股票戶口進入A股市場、力爭少交學費　「一起經歷市場行情的起落漲跌」

内地經濟復甦遜預期，人民幣持續弱勢，A股市場亦現疲態。不過，内地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文稱，指自己已開通股票賬戶，正式進入中國股市，成為「股民老胡」。他又引述證券公司營業員指，「現在新開戶的人比較少，逆行情進入股市的人盈利概率往往高一些。」

「老胡今天下午剛辦了件『大事』：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為 『股民老胡』。」

胡錫進稱，「近來股市行情不好，老胡雖也為股民着急。從今往後，老胡加入進來，一起經歷市場行情的起落漲跌，成為中國股市悲喜交錯的一部分。」

他強調，自己沒有額外信息渠道，所有信息均來自互聯網，「我會邊炒股邊學習，力爭少交學費」。

胡錫進微博

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中國市場 經濟衰退 環球時報 股票 中國 A股 微博
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