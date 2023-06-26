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名日．九肚山首錄租賃　分支家庭客3.3萬租逾千呎三房

股樓投資 17:26 2023/06/26

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中原地產御梁廣成表示，暑假一向為租賃旺季，各區租賃交投明顯上揚，沙田名日．九肚山正值入伙期，剛錄屋苑宗首宗租賃成交，單位為1座低層B單位，實用面積1,053平方呎，三房連套房及工人房間隔，議價後以33,000元租出，平均實用呎租31.3元。

中原梁廣成表示，新租客為分支家庭客，見屋苑樓齡新，設大型會所，即租入單位自用。據了解，業主於2022年以約1,862萬元購入單位，是次租出單位可享約2.1厘租金回報。

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撰文 : 蔡子俊

九肚山 沙田 中原地產 二手市場

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