名日．九肚山首錄租賃　分支家庭客3.3萬租逾千呎三房

中原地產御梁廣成表示，暑假一向為租賃旺季，各區租賃交投明顯上揚，沙田名日．九肚山正值入伙期，剛錄屋苑宗首宗租賃成交，單位為1座低層B單位，實用面積1,053平方呎，三房連套房及工人房間隔，議價後以33,000元租出，平均實用呎租31.3元。

中原梁廣成表示，新租客為分支家庭客，見屋苑樓齡新，設大型會所，即租入單位自用。據了解，業主於2022年以約1,862萬元購入單位，是次租出單位可享約2.1厘租金回報。

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