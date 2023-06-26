▲ 【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪H股 套現6.76億港元、持股跌穿9%

股神巴菲特（Warren Buffett）有序減持比亞迪 （01211） 。巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）最新申報，於上周一（19日）沽出253.25萬股比亞迪H股，每股平均價266.85元，套現6.76億元。巴郡持有比亞迪H股比例由9.21%降至8.98%，即持有9860萬股。

巴郡並非每次減持都會向外披露，是次同樣是因為持股變化涉及整體百分點而須強制申報。

距離上一次5月初披露持股水平計，巴郡不足兩個月間合計減持937.75萬股比亞迪H股。

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年6月19日：巴菲特減持253.25萬股，套現6.76億元，持股量由9.21%跌至8.98%。

2023年5月2日：巴菲特減持196.10萬股，套現4.62億元，持股量由10.05%跌至9.87%。

2023年3月31日：巴菲特減持248.05萬股，套現5.4億元，持股量由11.13%跌至10.90%。

2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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編輯：麥德銘