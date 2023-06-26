【俄烏戰爭】俄國部分精英傳想停戰 視普京為威脅

烏克蘭有高官周日（25日）聲稱，俄羅斯精英階層中開始出現與烏克蘭停戰的呼聲，揚言僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）叛變只是揭開序幕，相信普京（Vladimir Putin）政權倒台是時間問題。

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烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）發文，列舉瓦格納上周六（24日）發起叛亂的多個要點。其中他指普里戈任（Yevgeny Prigozhin）叛亂只是第一步，反抗陸續有來。

達尼洛夫聲稱，俄國內部已有政府高層﹑安全部人員及寡頭不滿，視普京有可能損害俄羅斯未來﹑自身性命及利益。

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達尼洛夫指普京只有一法可保性命，撤換身邊任何不可信賴人物，剷除瓦格納及公開懲罰普里戈任。同時，他認為普京亦需要實施戒嚴，更大規模壓迫全俄。

達尼洛夫亦認為，俄國有不少人希望與烏克蘭議和，但暫時礙於局勢未敢公開表態，甚至猜測白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同為議和派人士。

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責任編輯：吳漢培