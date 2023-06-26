▲ 【業績│零售股】歐舒丹去年純利倒退52%、末期息0.03129歐元 銷售額突破20億歐元

歐舒丹L’OCCITANE （00973） 公布截至今年3月底止全年業績，純利按年倒退52.4%至1.15億歐元，建議派發末期股息每股0.03129歐元，派息率達40%。

歐舒丹去年銷售突破20億歐元，達21.35億歐元，相當於按匯報匯率計算增長19.8%，主要由SoldeJaneiro出色表現及ELEMIS的穩健增長推動。按地區表現劃分，亞太區銷售按年增長2.4%至8.96億歐元，美洲銷售增102.4%至6.95億歐元，歐洲、中東及非洲則倒退3.4%至5.43億歐元。

歐舒丹零售地點減少一成

期內匯報經營溢利按年減少23%至2.39億歐元，主要由於兩個表現欠佳的品牌減值。撇除減值、俄羅斯撤資及分佔聯營公司虧損的特殊影響，上一財年經營溢利達3.37億歐元，經營溢利率為15.8%。

截至今年3月底，歐舒丹零售地點減少294個或9.6%，至2774個；自營零售店數量減少128間或8.6%，至1362間，主要與俄羅斯撤資有關。

歐舒丹旗下所有主要品牌在上一財年最後一季表現強勁，上一財年L’OCCITANEenProvence按固定匯率計算錄得銷售額輕微下跌0.5%，因中國巿場形勢於大部分年內時間艱難以及撤出俄羅斯，但憑藉旅遊零售渠道穩健增長及中國在取消疫情限制措施後的早期恢復跡象，該品牌在財年第四季恢復增長0.8%。撇除中國及俄羅斯市場，該品牌於上一財年及財年第四季錄得穩健銷售增長分別6.8%及9.9%。

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