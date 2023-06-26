專業人士預繳一年租金　每月1.88萬租THE HOLBORN一房

中原地產陳凱超表示，鰂魚涌THE HOLBORN陸續收樓，受到不少區內專業人士追捧，高層A10室實用面積277平方呎，屬1房戶型，另設露台，樓底高達3.5米，遠眺維港、東九龍半島，客廳及睡房均坐擁遼闊海景。業主起初叫租19,800元，見租客可在單位完成執修後即時起租，並預繳一年租金，故答應減租5%至每月18,800元將單位租出，折合平均實用呎租約68元。

陳凱超指，租客為專業人士，鍾情物業全新及享開揚海景，物業會所配套完善，故租入單位。據了解，業主則於2022年8月以828萬元買入單位，是次出租可享2.7厘租金回報。

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