居二市場都錄蝕讓　愉翠苑兩房不足4年貶值近一成

近日二手交投回落，不少私樓蝕讓離場，新近連居二市場也罕有錄蝕讓成交。世紀21奇豐楊麗娟表示，該行新近促成沙田愉翠苑成交，單位為愉禮閣(O座) 高層02室，實用面積519平方呎，2房2廳間隔，座向東南望開揚景，單位原叫價595萬元，最終減價48.2萬至546.8萬元(居二市場價) 成交，實用面積呎價10,536元。

據了解，原業主於2019年11月才以600萬元(未補地價) 購入上址，持貨不足4年至今將單位沽售，帳面損失53.2萬元，單位期內跌價9%。

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