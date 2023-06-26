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【Apple信用卡】傳庫克接洽印度銀行　計劃印度發布Apple Card

科技 16:50 2023/06/26

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傳Apple有意在印度推出Apple Card。

Apple信用卡Apple Card自2019年推出後，服務一直只在美國使用，近日或有走向國際的趨勢。根據印度媒體《Moneycontrol》報道，Apple的CEO庫克（Tim Cook）在4月到訪印度期間，與印度 HDFC 銀行首席執行官及常務董事Sashidhar Jagdishan 會面，討論將Apple信用卡及Apple Pay引入印度。

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報道稱，在印度，只有銀行才有資格發行信用卡，因此Apple正在尋求與HDFC銀行發表聯名信用卡的機會。在此之前，Apple也曾就信用卡一事與印度央行及印度儲備銀行（RBI）洽談，有關監管機構最後聲明並不會給予Apple任何特殊待遇，並要求Apple跟隨正常程序發佈聯名信用卡。

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該報道推測，由於印度不允許第三方網站存取信用卡用戶的個人資料，目前Apple在印度並不能接受信用卡付款，當地App Store 大多僅以印度統一支付介面（UPI）來完成交易。因此，Apple希望在印度推出Apple Card服務。

責任編輯：王愷楹

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