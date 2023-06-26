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英國車保續期報價貴逾7成 車主批「毫無原因」

環球社會熱點 16:29 2023/06/26

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英國物價高企，民眾不少開支接連大增，當中包括汽車保險。當地有車主表示，車保到期後保險商的續期報價竟然比原本的保費高超過70%，更指加價毫無原因。

英將向按揭業主提1年寬限期 冀減加息壓力 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）最新數據指出，當地5月車保費用按年上升43.1%。但當地車保企業Direct Line客戶投訴，續期保費升幅介乎50%至超過75%。其中一名車主指自己的續期報價在無任何理由下比2022年時高75%，直斥企業收費增長不合理。

另一間車保公司Saga的超過50歲車主亦指出，在沒有任何改變因素下，續期報價大增77%至2,044英鎊（約2.04萬港元），憤而決定另尋其他公司投保。

Direct Line發言人回應時指出，報價明顯增長歸咎於成本高昂。Saga亦把報價增幅歸咎於通脹高企，指部分零部件如芯片及半導體成本上升，導致車保索償成本增加。

英財相憂按揭貸款危機 急召銀行高層開會商援借貸人 【下一頁】

根據業界組織英國保險業者協會（Association of British Insurers，ABI）季度車保費用追蹤，2023年首季車保平均費用比去年同期僅多16%。然而，ABI統計車主實際支付保費的金額。

英國媒體估計，由於ONS統計包括車保報價，相信下一期官方統計數字中的車保費用將有明顯增長，更能反映當地車保市場狀況。

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責任編輯：吳漢培

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