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【電動車】英奢侈汽車品牌Aston Martin轉型　擬生產高效能電動車　

科技 16:26 2023/06/26

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電動車成為汽車業的可持續發展大趨勢，不少傳統汽車生產商紛紛拓展電動車業務。英國奢侈汽車品牌Aston Martin今（26日）表示，將與美國電動車品牌路西德汽車（Lucid Group）達成一項協議，生產高效能電動汽車（EV）。

【次世代電動車】Toyota展示虛擬「棍波」電動車　助傳統駕駛愛好者返璞歸真

綜合外媒報道，根據協議，路西德汽車將為Aston Martin，提供初始和部分電池電動予汽車（BEV）型號的動力系統組件。Aston Martin技術總監Roberto Fedeli指，結合其內部發展，是次協議將使其建立一個單一的定製BEV平台，並適用於所有未來的產品。

據悉，該企將發行約2,840萬股新普通股，並向路西德汽車分階段支付總額約為2.32億美元（約18.2億港元）的現金，而路西德將成為Aston Martin股東之一，並持有其3.7%股份。

【汽車芯片】現代汽車夥三星　推下一代車載訊息娛樂系統

【電動車科技】內地初創推新電動車電池　聲稱在低温下能正常充電

責任編輯：殷凱怡

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