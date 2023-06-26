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紐約市要炭爐及木爐減排75% Pizza餐廳勢成重災區

環球社會熱點 17:14 2023/06/26

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美國紐約市環境保護局（Department of Environmental Protection，DEP）正修改法例，擬要求大幅減少燃燒煤炭及木材的煮食爐碳排放75%，相信當地Pizza餐廳將首當其衝。有餐廳為此，更耗資2萬美元（約15.6萬港元）安裝空氣過濾系統。

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DEP發言人Ted Timbers周日（25日）發表聲明，指所有紐約民眾應有權呼吸健康新鮮空氣，而炭烤及木烤煮食爐是造成空氣質素較差的重要因素之一。他形容新例由餐廳及環保團體制定，要求檢查安裝碳排放控制設備是否可行。

法例或將要求，在2016年5月前安裝燒炭及木材的餐廳自行聘請工程師或建築師，評估安裝碳排放控制設備，將排放量大減75%。若評估報告指未能達至75%目標或未能安裝設備，餐廳則需最少減排25%，或解釋為何未能安裝設備。若餐廳希望申請豁免，亦需說明所遇困難並提供證明。

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有餐廳東主承認，目前正和DEP官員商討，是否可將部分燃煤及燒木煮食工具納入豁免範圍。東主認為規例不但令餐廳大費金錢，更會影響Pizza味道。有紐約市官員則聲稱，新例將影響不足100間餐廳。

有位於布魯克林區（Brooklyn）的餐廳指，為符合新規定已耗資2萬美元購入空氣過濾系統。除安裝費用外，此後還需請人維護，及每隔數周用水管清洗。

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責任編輯：李俊儀

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