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【港元定存】港元定存最高息20厘周五到期 入場速賺1918元利息

16:19 2023/06/26

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半年結在即，不少超高定存息於本周五到期。

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6月已屆尾聲，港元1個月拆息連續3天回落，今天（6月26日）1間港銀調整港元定期存款利率，包括大眾銀行調低兩個月或以上年息0.1厘，現時兩個月、3個月、半年及1年的新息率僅險守4厘。

此外，轉眼間6月已開始倒數，再三叮嚀追息族，不少超高息陸續到期，最快到期的是集友3個月年息4厘將於本周三（28日）截止。至於市面冠絕全城的7天年息20厘，由建行亞洲提供，優惠至本周五（30日），如以門檻50萬元計，期內速賺1918元利息。

同樣1個月高息王，是工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份虛銀富融（Fusion Bank）的10厘（基本利率再加額外年利率），成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，推薦人期內最多賺息410元。

至於長息王為華僑永亨，該行388天定存年息享4.38厘，宏富理財戶的起存額為20萬元，以上限800萬元計，賺息逾37萬元，也於6月底屆滿。

半年結以素來打高息牌的大眾銀行已減息，避險族慎防下周過後特惠息紛紛下架，宜先鎖定高息。

螞蟻銀行30厘活期存款即將到期

順帶一提，活期驚現超高息也只餘4天便屆滿，過往較低調的螞蟻銀行（Ant Bank），突推30厘超高息，1個月賺息2500元，但須完成兩任務：（1）須在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度；（2）在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。

存戶可在6月10日、20日及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，也有1個月7厘的存款利率獎賞。

人民幣跌穿7.23，加上恒指失守萬九點，避險族無心戀戰，爭相棄股逃生，游資轉投定存，冀保本按息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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