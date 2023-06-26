【多圖】堅尼地城KENNEDY 38現樓會所陪你睇　匯聚工作、生活及消閒配套

新地、會德豐地產及恒地合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，項目私人會所「CLUB ON THE ROCK」，室內外設施完善多元化，匯聚工作、生活及消閒配套於一身。

KENNEDY 38會所CLUB ON THE ROCK

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會所配備動靜皆宜的運動設施， 住戶可24小時享用完善的嶄新健身器材，配以玻璃幕牆，讓住戶可一邊飽覽戶外園藝花圃景色，一邊健身。住客會所另設有瑜伽區，更設有兩部智能健身鏡，提供超過300款健身課程。

會所設有多用途宴會室「Dine & Wine」，提供多元化且高私穩度的空間，住戶可隨時舉辦私人活動及派對。會所更設有三組戶外BBQ燒烤區「Grill Club」。

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