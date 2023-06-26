星凱．堤岸快入伙　連錄預租個案　中層一房1.56萬租出

中原地產吳嘉權表示，夏季一向是租賃旺季，整體租賃交投上升。火炭星凱．堤岸快將展開入伙程序，帶旺租賃交投，屋苑至今暫錄約5宗預租個案，屋苑新近錄3座中層A室，單位實用面積325平方呎，一房間隔，議價後15600元租出，實用平均呎租48元。

據了解，新租客見屋苑屬全新物業，交通方便，價錢合理，決定租入單位自用。據了解，業主則於2021年以693萬元購入單位，是次租出單位可享約2.7厘租金回報。

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