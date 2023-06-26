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【美團3690】KeeTa擴大營業範圍至油尖旺和深水埗、公布下輪擴充地點　首月平均配送時間多久？

股市 16:09 2023/06/26

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【美團3690】KeeTa擴大營業範圍至油尖旺和深水埗、公布下輪擴充地點　首月平均配送時間多久?

美團 （03690） 旗下香港外賣平台「KeeTa」上月正式攻港，初期在旺角及大角咀地區以試驗形式營運。KeeTa最新宣佈，周三（27日）早上9時起，營業範圍擴至至油尖旺、深水埗區域，當區居民可以使用「KeeTa」外賣服務並領取迎新優惠，又預計7月進軍荔枝角、九龍城、觀塘等其他九龍地區。

KeeTa稱，最新擴區範圍包括，尖沙咀、尖東、西九龍、何文田、佐敦西、太子、油麻地、南昌、石硤尾、紅磡、長沙灣。

KeeTa發言人指，過去首個月的試行營運期間，平均配送時長為23.91分鐘，亦收到許多來自旺角和大角咀以外地區食客和餐廳的問詢及訴求，將盡快將服務拓展至香港更多地區。與此同時，「KeeTa」稱，大家樂、越北餐飲集團及亞洲國際餐飲集團旗下的牛奶冰室亦在本輪擴區中陸續入駐。

KeeTa：新用戶註冊即獲300元優惠券禮包

此外，KeeTa表示，新用戶註冊即可獲得價值300元優惠券禮包，其中包括多張價值50元的大額滿減券、超值專區優惠券以及多張免運費券。除迎新優惠之外，平台計劃持續推出邀請優惠。用戶在邀請朋友註冊，若其在 7 日內下單，邀請人即可獲價值50元的大額「滿減」券，可用於點單時直接減免。

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記者：伍鍵文

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