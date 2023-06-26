原區分支家庭419萬買帝庭軒兩房　2017年水平時光倒流價

美聯物業葉容生表示，市場聚焦一手市場，部分放盤業主逐擴闊議價空間止賺離場，粉嶺帝庭軒419實呎兩房戶獲區內分支家庭以478萬元承接，成交價時光倒流至2017年水平。

葉容生表示粉嶺帝庭軒5座中層E室，實用面積約419平方呎，採兩房間隔，間格四正。據悉，單位先前以530萬元放售，買家為原區分支家庭，睇樓數月，有見原業主願意減價，加上對後市有信心，較議價後以478萬元承接，較最初叫價下調52萬元，折合呎價約11,408元。

原業主於1999年以168.3萬元購入單位，持貨約24年，帳面升值約309.7萬元，升值1.8倍。

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