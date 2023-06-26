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【MPF】美資強積金操盤手搶乘美股順風車 推美股MPF

15:26 2023/06/26

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近年已有4隻押注美股MPF出台

美股年內升勢旺，再有強積金（MPF）供應商追趕美股升市順風車，景順美國追蹤指數基金剛獲證監會亮綠燈，連同6月初應市的永明美國股票基金、去年底推的交銀北美股票基金，以及2021年出台的中國人壽美國股票基金，3年間罕有4隻押注美國股票的MPF基金湧現。積金評級指今年回報最標青是美股MPF，勁彈14%，專家建議供款人宜分段加注美股，但下半年港股在追落後下或跑贏美股。

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，若計及美資景順及永明新推的MPF，市面上共有16隻基金主要投資於美國或北美股票，截至6月16日止，年初至今的表現錄得14%至25%升幅，同期標普500指數約升16%，即使最弱的MPF，表現也頗為貼近指數表現。

莫偉民認為，受惠於人工智能AI狂熱，疊加美國經濟衰退預期放緩，以及加息周期已接近中後期，今年美股升勢亮麗，當中標普500指數近月約有60%的成份股升穿200天平均線，科技股升幅更拋離其他股份，表現較好和較差的美股MPF，箇中差異相信正是來自科技股的佔比。

基金持愈多科技股 表現愈佳

莫偉民補充，景順是上述4隻近年出台的基金，唯一標明「追蹤」單一指數（MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index）的MPF。資訊科技相關公司佔比約為34%，首3大成分股都是IT股， 分別是微軟（美：MSFT）、 蘋果（美：AAPL）及英偉達（美：NVDA），約佔16%。

反觀，中國人壽美國股票MPF的科技佔比似乎更多，3月時，上述3大龍頭科技已佔組合21%；同期，交通銀行北美股票MPF內，該3大龍頭股則佔14%。

問及現市況是否值得高追美股MPF，抑或持貨者宜高沽套現。莫偉民強調，MPF是長線投資，若打工仔仍有20到30年才退休，而組合中又持有合適比重的美股，毋須急作倉卒决定。舉例說穩健派原擬作「三七」比，即三成股、七成債，除非美股勁升後令股票比例高於目標，例如由原來的30%揸股、70%持債，變成35%股65%債，才值得考慮減持股票，讓組合重回原先比重。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員對恒生指數年底目標預測為25000點，而標普500指數同期目標為4000點。

以現水平計恒指潛在漲幅逾30%，反觀，如以上周五標指收報4348點計，潛在跌幅8%。

GUM指5月份北美股票MPF淨吸資6.25億元，為最多人捧場。

相關文章：【MPF】積金局劉麥嘉軒：是時候「半年中期檢討」強積金　籲勿因短期市場走勢轉換基金

【MPF】今年MPF暫升逾4%人均賺逾萬元 六絕月港股基金跑贏日股基金

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

蘋果（Apple，美：AAPL） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 港股 美股 強積金 財富及退休規劃

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