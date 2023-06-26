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【5G技術】美航班面臨5G期限　或導致班機延誤及取消

科技 15:10 2023/06/26

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由於5G信號干擾的安全問題，美國要求航班在7月1日前更新設備。

美國近日公布航班升級設備期限，以免5G新技術推出後，影響航班安全。據《華爾街日報》報道，美國交通部部長Pete Buttigieg上周五（23日）表示，從7月1日起，若航班尚未因應要求升級測高儀，將受到5G信號干擾，或面臨航班延誤或取消的風險。

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美國聯邦航空管理局（FFA）稱，5G發出的C頻段信號會干擾客機用來偵測地面高度的無線電波發射器，在能見度低的情況下，機長需要依賴該測高儀降落。報道稱，雖然當局要求航班在2024年2月前更新設備，但從今年7月1號起，尚未升級設備的航班將被禁止在能見度低的天氣狀況下降落。

據悉，大約有80%的美國航空公司已經升級設備，避免受到5G信號干擾。然而，有約65%飛往美國的國際航班設備仍然需要更新。

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國際航空運輸協會（International Air Transport Association）表示，他們會盡力避免航班受到影響，而他們也會盡量讓飛往美國航班的設備符合要求。目前，印度航空已經全面升級了設備，而美國大部分航空都表示他們會在7月1號之前更新設備。

責任編輯：王愷楹

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