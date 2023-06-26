【數碼服務法】違規將罰款逾500億！　Meta與歐盟達成協議進行「壓力測試」

▲ Meta與歐盟合作，就《數碼服務法》進行壓力測試。

隨著網絡平台的快速發展，近年來外界對科企定立更嚴謹的網絡安全規範的呼聲也愈來愈高。Meta近日與歐盟達成協議，就歐盟的《數碼服務法》（(Digital Services Act，DSA）規範，在下月進行壓力測試。

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《數碼服務法》禁止網絡平台生成某些類型的特定廣告，包括針對兒童或引用如種族、政治傾向、以及性取向等私人資料而向用戶推送的廣告。如果不遵守DSA規範，Meta這類「超大型線上平台」（very large online platforms，VLOPs）可能面臨全球年營收的6%罰款。以Meta去年營收1,166億美元計算，即是大約70億美元，約為548億港元。

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此次計畫由歐盟產業政策執委Thierry Breton促成，他曾向Meta提出即時對青少年及兒童的網絡內容進行規管及修正的要求，並在六月提出，Meta必須在8月25日前證明他們遵守了歐盟的《數碼服務法》的內容，否則會面臨嚴厲處分。Breton稱，Meta內部有1,000名員工正為DSA做準備，雙方同意在7月進行壓力測試。

近日，Breton發文稱與Meta行政總裁朱克伯格Mark Zuckerberg在美國門洛帕克（Menlo Park）會談，就《數碼服務法》、《數碼市場法》（Digital Markets Act）、《人工智能法案》的內容進行討論。

責任編輯：王愷楹

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