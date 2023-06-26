科學園上班族為方便上班　1.4萬租白石角嘉熙一房

中原地產徐家倫表示，暑假一向為租賃旺季，租賃市場暢旺。大埔白石角嘉熙本月至今暫錄約20宗租賃個案，較上月全月錄約8宗明顯上升。新近錄10座中層F室，單位實用面積325平方呎，一房間隔，開價約14500元，議價後以14000元租出，平均實用呎租約43.1元。

中原徐家倫表示，新租客一名科學園上班族，見屋苑樓齡新，上述單位價錢合理，間隔合用，位置亦方便上班，即決定租入單位作自住之用。業主於2018年以約709萬元購入單位，是次租出單位可享約2.4厘租金回報。

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