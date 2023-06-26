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【即期年金】AXA安盛推即期年金　陳豪代言　回應司儀提問數次說錯產品名

股市 15:04 2023/06/26

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AXA安盛香港及澳門推出首個即期年金產品「盛載人生即享年金計劃」，提供即時且終身的每月保證年金收入，並設有終期紅利增加潛在回報。此計劃亦提供認知障礙症關懷保障，如被保人在80歲前首次確診患上嚴重認知障礙症，將會獲得長達10年的雙倍每月收入作為額外支援。

藝人陳豪為AXA安盛的即期年金產品拍廣告片，今亦亮相該產品計劃的新聞發布會回答司儀提問，但將該即期年金產品名稱數次錯說為「豐盛人生」。陳豪表示，自己本身有少少儲蓄和少少投資，亦有經營咖啡生意，自言性格保守，在理財方面會比較小心，會選擇較高保障的產品。

藝人陳豪（左）今亮相AXA安盛即期年金產品新聞發布會。（陳靜儀攝）

AXA安盛指出，目前在香港每10名70歲或以上的長者，就有1人患上認知障礙症，在85歲或以上人口中，比例更升至每3人就有1人是認知障礙症患者。據研究推算，香港的認知障礙症患者將於2039年增加至約30萬。

保費入場門檻8萬元　設終期紅利

該即期年金計劃需一筆過繳付保費，保險保障期為終身，投保年齡須至少50歲，繕發年齡最高為85歲，保費最低名義金額8萬元，最高名義金額700萬元，客戶一筆過繳保費後，即可由第一個保單週月日起獲派發每月保證年金款項。計劃提供保證現金價值，並將於保單退保時支付。計劃設有終期紅利，在第3個保單年度完結後，終期紅利或會於保單退保或被保人身故時一筆過給付。計劃提供人壽保障，保障金額達已繳保費的120%。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示，以一名65歲男子投保為例，保費100萬元，每月保證派發3870元，客戶到100歲，料累積派發162萬元，保證內部回報率（IRR）達3.08%，而其累積總年金收入及總現金價值達415萬元，總內部回報率超過6厘。

該計劃的保單貨幣暫只有港元，李佩瑜稱，將會密切留意市場需要，檢視會否增設其他貨幣。

AXA安盛：倘債券違約會影響終期紅利　但不損保證收入　

該計劃的資產分配方面，在不包括累積戶口部分的資產份額中，政府債、企業債、再保險資產及其他相似的投資工具，佔去初始分配60%至80%，而增長資產則佔初始分配20%至40%，而增長資產則主要為美國及亞太地區（日本除外）及部分投資於環球市場。

被問到上述債券投資一旦違約對投資組合回報的影響，李佩瑜表示，若債券違約，亦不影響對客戶的保證收入，但屬非保證回報的終期紅利則有機會受違約影響，因投資團隊會隨市場波動而調整投資策劃。她又指，AXA安盛的償付能力比率一直很穩健，無論市場早前發生英國脫歐、疫情，該比率一直健康，歐美今年曾發生違約事件，但AXA安盛為客戶所作的投資是健康，機制運作良好。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜。（陳靜儀攝）

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