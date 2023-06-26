▲ 【人工智能】百度李彥宏:大模型是全球AI競賽的主戰場 文心大模型已經升級至3.5版本

百度 （09888） 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏出席「世界互聯網大會數字文明尼山對話」時發表演講，指大模型是當下全球科技創新的焦點，也是全球人工智能（AI）競賽的主戰場，新的國際競爭戰略關鍵點，不是一個國家有多少個大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI應用，這些應用在多大程度上提升了生產效率。

李彥宏稱，百度投入人工智能已經超過10年了，在芯片、框架、模型、應用四層均有布局，現時百度文心大模型已經升級至3.5版本，這不僅是技術上的升級，而是在數據質量、生成效果和內容安全性上，都得到了明顯提升，而與3.0版本相比，訓練速度提升了2倍，推理速度提升了17倍，模型效果累計提升超過50%。

堅持技術發展和安全可控並舉

他認為，大模型可以深入汽車製造、能源、交通等行業的核心業務場景，並在智能客服、供應鏈、系統調度等版塊創新，促進行業的數字化轉型和智能化提升。

談及監管人工智能，李彥宏指，堅持技術發展和安全可控的雙輪驅動，才能行穩致遠，若社會安全、負責任地駕馭AI發展之路，大模型就會重塑數字世界，人工智能就可以為中國經濟、乃至全球經濟創造無與倫比的繁榮，提高全人類福祉。

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編輯：陳韻妍