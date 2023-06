北韓辦反美示威紀念韓戰爆發 12萬人誓言摧毀美國（有圖）

北韓官媒《朝中社》周一(26日)報道,首都平壤周日(25日)舉行大型反美集會,紀念韓戰爆發73周年。民眾期間高喊口號誓言要發動復仇戰爭(war of revenge),摧毀美國。

報道指,周日的集會一共有12萬名工人和學生參與。官媒發布的圖片顯示,平壤體育館內人頭湧湧,民眾高舉標語,上面寫著「整個美國本土在我們射擊範圍內」(The whole U.S. mainland is within our shooting range)及「美國帝國主義是和平破壞者」(The imperialist U.S. is the destroyer of peace)等字句。

《朝中社》文章將北韓民眾形容為復仇者(avengers),擁有向敵人復仇的不屈意志,是懲罰美國帝國主義的最強大武器。北韓亦在一份外交部報告中指,美國正不顧一切地試圖引發核戰,譴責美國向朝鮮半島派遣軍事戰略武器。

北韓5月31日時首次發射軍事間諜衛星,但卻以失敗告終。外界一直猜測,北韓會在周日紀念日到來之際,再度發射軍事間諜衛星,以加強檢控美國軍事行動。

