北韓辦反美示威紀念韓戰爆發 12萬人誓言摧毀美國（有圖）

北韓官媒《朝中社》周一（26日）報道，首都平壤周日（25日）舉行大型反美集會，紀念韓戰爆發73周年。民眾期間高喊口號誓言要發動復仇戰爭（war of revenge），摧毀美國。

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報道指，周日的集會一共有12萬名工人和學生參與。官媒發布的圖片顯示，平壤體育館內人頭湧湧，民眾高舉標語，上面寫著「整個美國本土在我們射擊範圍內」（The whole U.S. mainland is within our shooting range）及「美國帝國主義是和平破壞者」（The imperialist U.S. is the destroyer of peace）等字句。

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《朝中社》文章將北韓民眾形容為復仇者（avengers），擁有向敵人復仇的不屈意志，是懲罰美國帝國主義的最強大武器。北韓亦在一份外交部報告中指，美國正不顧一切地試圖引發核戰，譴責美國向朝鮮半島派遣軍事戰略武器。

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北韓5月31日時首次發射軍事間諜衛星，但卻以失敗告終。外界一直猜測，北韓會在周日紀念日到來之際，再度發射軍事間諜衛星，以加強檢控美國軍事行動。

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責任編輯：李俊儀