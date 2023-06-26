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【軍事科技】日本自衛隊被揭正測試星鏈服務　料下財政年度正式採用

科技 14:37 2023/06/26

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近年盛傳日本軍方有意使用馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司的星鏈（Starlink）衛星通訊服務，助其自衛隊作戰。早前有日媒揭露，日本防衛省早於今年3月起，已開始測驗星鏈服務。

【科技狂人】社交平台戰變真格鬥？　馬斯克發文向朱克伯格挑機

據日媒《讀賣新聞》報道，日本防衛省與SpaceX服務代理商簽署合約，在日本海陸空三軍的基地、軍營等約10個地點，部署了天綫等通訊設備，以測試星鏈的衛星服務，

雖然目前自衛隊使用的衛星通訊系統，是以日方研發的「X波段通訊衛星」為核心，擁有寬頻高速傳輸影片與畫面能力、全天候抗干擾與抗駭能力，還能執行海陸空自衛隊不同通訊系統的資訊自動交換功能。該衛星有3枚，現已發射其中2枚。但該系統的通訊能力互相支持，若失去任何一枚衛星會大受影響。

該報引述消息人士指，考慮到中國、俄羅斯強化衛星攻擊能力所帶來的挑戰，預計日本將於下個財政年度，全面採用SpaceX的星鏈衛星技術。

【馬斯克走數？】傳Twitter拒付Google Cloud賬單　或影響自動審核系統

【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費

責任編輯：殷凱怡

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