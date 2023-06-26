▲ 【大行報告│油股】大摩：三大原因撐中石油股價續領跑 氣價改革料有助釋放天然氣資產價值

摩根士丹利表示，雖然中石油 （00857） 股價今年累升逾六成，跑贏MSCI中國指數66個百分點，亦勝過中石化 （00386） 約38個百分點，但基於三大原因，分別是高息、強勁現金流增加股份回購的潛在可能、倡議新能源及化工業務零碳排放，中石油仍屬該行首選。

中石油是國企改革的受惠者

大摩稱，內地三大國營油股今年來表現均相當理想，顯著跑贏市場指數及國際油價，相信與首季業績勝預期有關，反映油企成本控制得宜，而且股息率高企，估值亦吸引，又是國企改革的受惠者，變相有助股價變現。

該行預期，內地天然氣價將持續改革，變相有助釋放中石油天然氣資產的價值，抵銷長線油價潛在下可能的負面因素，而且其新能源政策，將會令中石油由一家在天然氣公共服務供應商，成為天然氣供應鏈的價格制定者，意味未來利潤將更高。

看好中石油多於中石化

「天然氣業務將會成為中石油長線利潤的引擎，而且令集團變成三大國營油股中，防守性最高的油企，讓中石油可在中長線維持高股息率。」

大摩維持看好中石油多於中石化的看法，投資者仍對內地經濟復甦力度慢於預期及環球經濟衰退對油價影響存在憂慮，但中石化盈利對油價的敏感度相對中石油更高。

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編輯：陳韻妍