美斯坦承當年難適應新環境 與PSG球迷失聯繫

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在即將公開的訪問中承認，兩年前加盟法甲豪門巴黎聖日門（PSG）時難以適應新環境。他亦指出，自己與PSG球迷在後期已失去聯繫。

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卡塔爾半島電視台旗下體育頻道（beIN Sports）本周將公開的訪問中，美斯坦承2021年加盟PSG時十分難適應新環境，難度甚至超越他預期。

美斯表示，球隊中雖然有認識及關係良好的隊友，但在缺乏季前磨合期及延後歸隊影響下，使他當年難以調適新轉變。他亦坦承，對於自己及家庭面言，開始適應一支新球隊﹑新踢法及新城市是十分艱辛。

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同時美斯亦談及與PSG球迷關係的變化，指開始時大多數球迷十分歡迎自己。隨兩季在歐戰失利後，美斯感覺PSG球迷開始有變，雙方的聯繫愈來愈薄弱。

不過，美斯意識事件可能是PSG球迷文化，指隊友法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）及巴西球星尼馬（Neymar）曾有類似遭遇，強調自己由加盟以來一直尊重所有人。

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責任編輯：吳漢培