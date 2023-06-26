▲ 【中國經濟】標普下調中國經濟增長預測至5.2% 料經濟復甦步伐不一

6月以來國際金融機構相繼調低中國經濟增長預期，標普亦加入有關行列，下調今年中國經濟增長預測至5.2%，此前為5.5%，為首間下調中國經濟預測的國際信貸評級機構。標普表示，5月份內地經濟數據顯示，中國疫後復甦步伐受阻，但相信內地經濟會持續復甦，惟各方面復甦步伐不一，當中投資及工業步伐較滯後。

根據中國5月份的經濟數據，內房投資持續向下，工業生產及零售銷售增長遜預期，市場預期，中國需採取更多措施，以支持疫情後的經濟復甦。

高盛早前已因應市場信心持續疲弱，以及內房衰退超預期，下調中國今年經濟增長預測0.6個百分點至5.4%；美銀則下調中國經濟增長預測至5.7%；瑞銀則從5.7%下調至5.2%。

相關文章：

【中國經濟】美銀下調今年中國GDP增長至5.7% 料通脹第三季起緩慢回升

【中國經濟】瑞銀下調中國今年經濟增長預測至5.2% 籲關注7月政治局會議

記者：宋佩恩