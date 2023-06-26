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【電動飛機】NASA以安全為由　終止全電動飛機計劃

科技 13:38 2023/06/26

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在全球的可持續發展趨勢下，航空交通逐漸踏上全電動化之路。美國太空總署（NASA）上年曾透露，其實驗性全電動飛機X-57有望在今年內起飛。惟NASA近日宣布，永久終止X-57的飛行計劃。

【次世代電動車】Toyota展示虛擬「棍波」電動車　助傳統駕駛愛好者返璞歸真

X-57是NASA研發多年的第一架全實驗性電動飛機，由電池和電動機驅動，旨在實現飛行零碳排放。然而，NASA阿姆斯特朗飛行研究中心主管Bradley Flick指，在X-57的推進系統中，發現一種潛在的故障模式，有可能對飛行員的安全，及地面測試期間的地面人員構成不可接受的安全風險。

加上，由於X-57計劃原定於今個財政度內完成，但若要解決相關問題，其所需時間將遠超預期。因此，NASA在上周五（23日）宣布，永久終止X-57的飛行計劃。但NASA團隊強調，仍然為能對行業內、致力推動電動飛行的私營公司，作出公開貢獻而感到自豪。

據悉，NASA目前尚有兩個X系列的飛機項目仍在進行，包括旨在實現更安靜的超音速飛行的X-59飛機項目，及旨在提高燃油效率的X-66A飛機項目。

【汽車芯片】現代汽車夥三星　推下一代車載訊息娛樂系統

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責任編輯：殷凱怡

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