美漢33年前約226萬買終身機票 累計飛逾3700萬公里

來自美國新澤西州（New Jersey）的男子Tom Stuker於1990年，花費29萬美元（約226.2萬港元）從聯合航空（United Airlines）購入終身機票。他33年間累計飛行2,300萬英里（約3,700萬公里），是人類首次登陸月球宇宙飛船阿波羅十一號（Apollo 11）的數倍。

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現年69歲的Tom Stuker形容，購入終身機票是一生中最好的投資。Tom Stuker在購買機票後至今的33年間，已到訪逾100個國家，和太太已渡過超過120次蜜月，累計飛行里數是阿波羅十一號的逾24倍。

《華盛頓郵報》報道，Tom Stuker僅在2019年的飛行里數，就足以6次的月球之旅。他在當年共承搭373趟航班，飛行146萬英里（約235萬公里）。若他選擇逐張購買機票，則需花費244萬美元（約1,903萬港元）。

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全球最大航空新聞網站《Simple Flying》數據亦顯示，Tom Stuker飛行里數已於2009年突破500萬英里（約800萬公里），並於2019年突破1,000萬英里（約1,609萬公里）大關，因此存下大量積分。網站估算指，他疫情前每年約有200至250日在飛行。

報道指他在世界各地享受豪華酒店套房、為期數周的郵輪旅遊，過著如蘇丹國王一般的生活（lived like a sultan）。Tom Stuker還利用積分重新裝修兄弟的住房，並曾在1天內兌現了價值5萬美元（約39萬港元）的沃爾瑪超市禮品卡。他更曾舉行慈善拍賣，出售45.1萬的飛行里數，情節更被寫入90 年代知名喜劇影集《Seinfeld》。

但Tom Stuker指數十年飛行旅程中亦有遇到不愉快事情，如親眼目睹4人因心臟病發離世，其中一人更和他有生意往來。機組人員除了為死者蓋上毛毯，並重新繫上安全帶，別無他法。

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責任編輯：李俊儀