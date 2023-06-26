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【美股開市】美滙美債息回落　道指升5點　納指跌0.1%（不斷更新）

股市 18:26 2023/06/26

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美股動態不斷更新

環球資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）稱，每美元兌日圓正迫近150水平，可能會促使日本再次出手干預的水平，尤其是最新經濟數據顯示通脹壓力持續的情況下。該行指日本央行對150水平相當敏感，相信如果央行干預，則會支撐日圓，但問題是干預的話，就會與央行的貨幣政策立場存在矛盾。日圓滙價今日輕微反彈，每美元兌日圓報143.17，兌港元5.47算。

美滙指數回落，暫報102.6；地緣政治局勢未有太大變化，但仍有資金流入美債，美國10年期國債息率在3.7厘關徘徊，暫報3.71厘。美股周一開市反覆，其中道指升5點，納指15點或0.1%。美國今日將會公布6月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

至於本周多項經濟數據中，市場勢將聚焦周五（30日）公布的PCE（Personal Consumption Expenditure，個人消費支出）指數。另外，儲局主席鮑威爾本周將會參與歐洲央行論壇，歐洲央行行長拉加德、日本央行行長植田和男及英倫銀行行長貝利均會出席。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五PCE指數　聯儲局鮑威爾周三出席歐洲央行論壇（附數據表）

即市走勢︰

【21：30】美滙美債息回落 道指升5點 納指跌0.1%

【20：25】【美股焦點】大摩首席策略師再唱淡美股　料標指下半年跌1成

【18：25】道指期貨跌21點 納指期貨跌0.2%

【18：05】【儲局官員】鮑曼：美國銀行業更需要良好監管　提高資本金會阻礙競爭　

【12：10】道指期貨升76點，報34053點，標指期貨升11點，報4400點，納指期貨升45點或0.3%，報15103點。

【11：09】【美股焦點】Prenetics與中大教授盧煜明斥2億美元成立合資企業Insighta　瞄準多種癌症早期篩查檢測　

【07：52】【日圓走勢】日外滙事務官︰近期外滙市場波動過快　不排除任何應對日圓選項

【07：30】美股上周五下跌，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）認為，儲局今年內再加息兩次是合理的預測，加息速度視經濟數據而定，可能以緩慢方式進行。道指上周五跌219點或0.6%，報33727點，納指跌138點或1.1%，報13492點，標指跌33點或0.8%，報4348點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局鷹派言論　道指收跌219點　納指跌逾1%　特斯拉回軟（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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