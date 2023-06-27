【美股市況】道指升97點　納指升0.5%　Tesla反彈超過1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美滙指數跌0.3%至102.4水平，歐元、英鎊、澳元及人民幣相對上升，美國債息靠穩，報3.717厘，整體變動不大。歐洲央行行長拉加德稱，歐元區通脹仍高，仍未能宣布戰勝通脹。

美股周二於開市靠穩，道指升97點，納指升70點或0.5%。Tesla（美：TSLA）昨日跌逾6%後，今日開市反彈超過1%，暫報245.1美元。美國今日將會公布6月諮商會消費者信心、5月新屋銷售、6月里士滿聯儲製造業指數。

聯儲局6月暫停加息，現時市場預期當局7月有超過7成機率會上調利率，摩根士丹利最新報告指出，增加了對7月加息0.25厘的預測，稱在聯儲局主席鮑威爾本月表示進一步加息可能合理後，加息的門檻已大幅下降，料今年聯邦基金利率將升至5.375厘，即現水平要再加一次息。該行經濟學家又計，明年利率會回落至4.375厘，因預期經濟軟著陸將會延緩減息至明年。

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即市走勢︰

【21：30】道指升30點，納指升0.5%，Tesla反彈超過1%。

【19：25】道指期貨微跌8點 納指期貨升0.4%

【18：30】【大行看法】安盛：內地經濟存在不確定性 外資對投資中國保持觀望

【18：10】【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：將宣布下一步管理層變動 料夏季末前釋出更多整合瑞信詳情

【13：14】【美股焦點】福特據報北美裁員數百人 涉工程職位 電動車部門亦受影響

【12：03】道指期貨升54點，報34025點，標指期貨升8點，報4378點，納指期貨升19點或0.1%，報14876點。

【11：18】【銀行危機】美地區銀行PacWest售35億美元貸款組合 改善流動性

【11：17】【美股焦點】Meta VR頭戴裝置推訂閱制 每月8美元包什麼？

【10：01】【KPMG裁員】畢馬威再裁減5%美國員工 聲明指長遠符合公司最佳利益

【08：46】【中美關係】美財長耶倫據報計劃7月初訪問中國

【06：30】【TSLA】Tesla股價為何以大成交急挫6%？ 源於兩大原因

====以下為6月26日美股市況====

地緣政治局勢過去周末一度升溫，憂俄局勢現變數 ， 部分資金流入黃金等避險資產，紐約期金升0.22%，美債息則回落至3.7厘水平。美國本周將公布的多項經濟數據，市場觀望個人消費開支物價（PCE）指標帶來的啟示。

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美股反覆偏軟，截至今晨4時（即收市），道指跌12點，報33714點；標指跌19點，報4328點；納指跌156點或1.16%，報13479點。特斯拉（Tesla）遭高盛下調投資評級，由「買入」降至「中性」，收市挫6.1%。

瓦格納集團叛變事件結束以來，普京首次發表公開談話，，稱叛亂事件的的組織者將被繩之以法，任何勒索和組織內部叛亂的企圖都將以失敗告終。普京表示，瓦格納集團的絕大多數成員都是愛國者，感謝他們早前在向莫斯科推進的過程中調頭，避免發生進一步流血事件。

瓦格納集團首領普里高津（Yevgeny Prigozhin）首次發布消息，稱部隊早前向莫斯科挺進，目的並非要推翻俄羅斯領導層，而是因為受到不公正對待。

外電引述消息稱，蘋果計劃在今年秋天推出新款iPhone 15，一併推出新型號Apple Watch Ultra，屆時亦預備推出新款Vision Pro，以及24英吋與30英吋的新款iMacs，以及MacBook Pro。蘋果收市跌0.76.

最新公布的6月達拉斯聯儲製造企業活動指數升至負23.2，但仍低過預期負20。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）認為，市場對通脹前景評估過於樂觀，當市場意識到情況有變時，金融市場可能出現較大動盪。

環球資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）稱，每美元兌日圓正迫近150水平，可能會促使日本再次出手干預的水平，尤其是最新經濟數據顯示通脹壓力持續的情況下。該行指日本央行對150水平相當敏感，相信如果央行干預，則會支撐日圓，但問題是干預的話，就會與央行的貨幣政策立場存在矛盾。日圓滙價今日輕微反彈，每美元兌日圓報143.50。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，恢復物價穩定至關重要，這是持續的經濟和金融穩定的基礎。不過，他沒有談及貨幣政策或美國經濟前景。

至於本周多項經濟數據中，市場勢將聚焦周五（30日）公布的PCE（Personal Consumption Expenditure，個人消費支出）指數。另外，儲局主席鮑威爾本周將會參與歐洲央行論壇，歐洲央行行長拉加德、日本央行行長植田和男及英倫銀行行長貝利均會出席。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五PCE指數 聯儲局鮑威爾周三出席歐洲央行論壇（附數據表）

即市走勢︰

【01：57】紐約 8月黃金期貨收漲0.22%，報1933.80美元。 10月黃金期貨收漲0.21%，報1953.10美元/盎司。

【01：47】輝瑞製藥（PFE）一度跌近5.6%，報36.16美元，逼近2021年4月9日底部35.90美元。消息指輝瑞已經因安全顧慮， 暫停口服減肥藥第一階段臨床試驗。

【01：45】早前宣佈破產的加密貨幣交易平台FTX的新管理團隊稱，該公司已經恢復70億美元的流動性資產。

【01：29】高通技術公司宣布推出第二代驍龍4晶片，該款晶片針對入門級產品，搭載該晶片的終端設備將於2023年下半年上市。

【01：29】著名基金經理Cathie Wood旗下的方舟投資管理公司稱， 將帶頭嘗試現貨比特幣ETF交易。

【01：09】Doubleline副首席投資官（CIO）Jeffrey Sherman：聯儲局現在應當完成了加息周期。

【00：55】市場消息：美國眾議院對員工使用ChatGPT設置限制。

【00：51】市場消息：會計師事務所畢馬威計劃在美國裁員5%。

【00：36】納斯達克100指數指數下跌超過1.0%，成分股特斯拉跌約5%，英偉達跌4.5%，Meta跌超3.5%，谷歌A跌超2.6%。費城半導體指數漲幅收窄至不足0.8%，盤初一度漲超2%。人工智能類股中，C3.ai跌3.8%，BBAI跌超2%。

【00：32】特斯拉（TSLA）跌幅擴大至5%。

【23：30】歐股收市漲跌不一， 德股跌0.1%， 法股升0.3%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：28】消息人士稱，谷歌要求印度最高法院撤銷安卓反壟斷指令，並要求撤銷1.63億美元罰款。

【23：20】道指跌50點 納指跌0.3% Tesla跌近3%失守250美元關

【23：18】Meta Platforms推出名為META QUEST+的新的虛擬現實訂閲服務，該服務價格為每月7.99美元或每年59.99美元。

【23：05】道指跌47點 納指跌0.1%

【22：04】亞馬遜宣佈在美國俄亥俄州啟動新投資項目，將在2030年前投資78.8億美元以擴建數據中心。

【22：40】【美國經濟數據】美國6月達拉斯製造業指數升至負23.2 遜預期

【22：20】道指升20點 納指升0.6%

【21：30】美滙美債息回落 道指升5點 納指跌0.1%

【20：25】【美股焦點】大摩首席策略師再唱淡美股 料標指下半年跌1成

【18：25】道指期貨跌21點 納指期貨跌0.2%

【18：05】【儲局官員】鮑曼：美國銀行業更需要良好監管 提高資本金會阻礙競爭

【12：10】道指期貨升76點，報34053點，標指期貨升11點，報4400點，納指期貨升45點或0.3%，報15103點。

【11：09】【美股焦點】Prenetics與中大教授盧煜明斥2億美元成立合資企業Insighta 瞄準多種癌症早期篩查檢測

【07：52】【日圓走勢】日外滙事務官︰近期外滙市場波動過快 不排除任何應對日圓選項

【07：30】美股上周五下跌，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）認為，儲局今年內再加息兩次是合理的預測，加息速度視經濟數據而定，可能以緩慢方式進行。道指上周五跌219點或0.6%，報33727點，納指跌138點或1.1%，報13492點，標指跌33點或0.8%，報4348點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局鷹派言論 道指收跌219點 納指跌逾1% 特斯拉回軟（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩