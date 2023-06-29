【美股市況】美首季GDP上修至2%　衰退未有影　美滙債息齊升　道指升200點　聚焦蘋果衝3萬億美元市值（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國首次申領失業救濟金人數回落至23.9萬，遠低於預期的26.5萬。截至6月17日止當周，連續申領失業救濟金人數為174.2萬，同樣低於預期的176.5萬。數據公布後，美滙指數突破103關，暫報103.13；美國10年期國債息率升穿3.8厘，暫報3.81厘

美股周四於開市個別發展，其中道指升200點，納指跌30點或0.2%。

蘋果高見189.95美元，市值達2.98萬億美元，以發行股數157.29億股計，股價須達190.73美元，市值才夠衝上3萬億美元。

美國聯儲局主席鮑威爾在西班牙出席公開活動時再度重申，普遍聯邦公開市場委員會（FOMC）均預期今年將再進行兩次甚至更多加息，又提到3月出現的銀行業危機很可能導致信貸環境進一步收緊，並認為貨幣緊縮的全面效果，特別是對通脹的影響，需要時間才能顯現。但強調市場不應假設能夠回到低通脹環境。

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即市走勢︰

【22：30】道指升幅擴大至200點，納指跌30點或0.2%。

【22：18】【德國經濟】德國6月CPI初值6.8% 歐洲加息壓力持續

【21：30】道指升47點，納指跌8點或0.1%。

【20：30】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數跌至23.9萬 低於預期

【18：40】道指期貨升88點 納指期貨升0.4%

【15：39】【美國加息】鮑威爾：控制通脹回落至2%仍有漫漫長路 銀行問題或導致信貸進一步收緊惟影響未確定

【14：35】【Softbank】軟銀加入AI戰局 據報計劃自行研發生成式AI

【12：17】道指期貨升29點，報34130點，標指期貨升3點，報4421點，納指期貨升22點或0.1%，報15152點。

【09：41】【AAPL】蘋果市值再創新高 距3萬億美元僅一步之遙

【09：27】【銀行危機】聯儲局：23間大型銀行全部通過壓力測試 可應對美國經濟出現嚴重衰退

【08：57】【中美關係】美財長耶倫︰中美存在分歧 冀訪華重新建立聯繫

【07：00】【TSLA】馬斯克6.28迎52歲生日 Tesla股價助慶收市升2%

【06：22】【日圓滙價】日圓低見144.62 兌港元曾穿5.42算 植田和男未有信心貨幣政策正常化

====以下為6月28日美股市況====

歐洲央行舉行年會，美聯儲主席鮑威爾、英國央行、歐洲央行和日本央行負責人出席討論會議，預期將透視對通脹睇法，美滙指數搶先反彈，撲103關。

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鮑威爾不排除連續加息的可能，言論刺激美滙指數反彈逼近103關，美國10年期國債息率先升後回。

科技戰有升溫迹象，外媒指，美國國會議員討論了停止向中國銷售部分人工智能（AI）芯片的事宜，或加劇兩國之間緊張關係，拖累美股下跌，道指曾最多跌170點。截至本港今晨4時（即收市），道指跌74點，報33852點；標指跌1點，報4376點；納指升36點或0.27%，報13591點。特斯拉（Tesla）彈2.4% ； Nvidia股價跌1.8%。

貝萊德表示，在艱難經濟環境下，專注於人工智能（AI）的上市公司股份，可能成為發達國家股市回報的主要動力。

美國總統拜登在公開活動中表示，認為美國經濟不會像一些經濟學家和金融機構預測般陷入衰退。指這些機構已經提及此說法接近1年，但認為這個情況不會發生，並稱讚就業市場依然強勁，聯儲局在抗通脹方面亦取得進展。美國10年期債息回落，報3.705厘。

鮑威爾出席歐洲央行舉辦的論壇時重申，政策制定者預計今年將進一步提高利率，以抑制持續的價格壓力，並為美國勞動力市場降溫，更提到不排除連續兩次會議上採取行動的可能性，暗示有機會連續加息兩次。

歐洲央行管委維勒魯瓦表示， 本輪的政策傳導可能較慢，歐洲央行當前已經接近終端利率水平，之後在維持終端利率水平的過程中需要保持耐心。

華爾街日報引述知情人士報道，美國商務部可能最快下月初採取行動，在事先未獲得許可證情況下，禁止NVIDIA及其他芯片商向中國和其他相關國家客戶發送芯片，此舉可能進一步削弱中國建構人工智能的能力。

澳洲5月份通脹按年升5.6%，遠較市場預期6.1%及4月6.8%為低，市場預期澳洲央行下周政策會議有機會暫停已經長達14個月的緊縮周期。澳元應聲大跌。美滙指數靠穩，暫報102.93， 即市曾觸及103.14；美債息微跌，暫報3.751厘。

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即市走勢︰

【00：48】微軟啟動人工智能技能訓練與資源分享項目，包括與職業社交平台領英（LinkedIn）一同提供相關培訓課程。

【00：44】加拿大蒙特利爾銀行在資本市場業務部門裁員。

【00：02】卡塔爾財團當前稱其有信心贏得對曼聯俱樂部的競購。俱樂部小股東稱，另一競購方Ratcliffe提出的收購方案太過複雜。收購曼聯俱樂部的相關談判目前仍在進行中，尚無最終結果。曼聯（MANU）股價漲5%。

【23：45】歐洲主要股指收漲，德國DAX30指數漲0.6%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲1%，泛歐STOXX 600漲0.7%。

【23：27】紐約原油日內漲幅達2.5%，報69.42美元/桶。布蘭特原油日內漲幅超過2%，報74.04美元/桶。

【23：10】道指跌149點 納指升0.5%

【22：40】【日圓滙價】植田和男：日圓滙價受全球貨幣政策影響 央行將密切監察日圓走勢 每美元兌日圓144.62 兌港元 5.42算

【22：30】【儲局官員】鮑威爾：今年將繼續上調利率打擊通脹 不排除連續兩次加息

【21：30】美股周三於開市下跌，道指跌74點，標指跌0.3%，納指跌0.3%。

【21：19】歐洲央行舉行年會，美聯儲主席鮑威爾、英國央行、歐洲央行和日本央行負責人出席討論會議，預期將透視對通脹睇法，美滙指數搶先反彈，升0.4%，撲103關。

滙市波動，人民幣跌穿7.25，日圓跌穿144關，英鎊跌1%，歐元跌0.3%，澳元跌1.1%。

【19：00】Nvidia（美：NVDA，英偉達）、AMD（美：AMD，美國超微公司）及Direxion每日三倍做多半導體ETF（美：SOXL）成盤前焦點股，英偉達盤前跌3.6%、AMD跌3.1%，三倍做多半導體跌4.4%。

美股期貨周三於盤前個別發展，道指期貨升8點，標指跌0.2%，納指期貨跌0.4%。

【18：35】道指期貨升27點，納指期貨跌0.4%。

【16：40】【下半年展望】Nuveen：2024年全球將出現溫和衰退 對股市「中性」、美大型企業仍是安全的避風港

【16：22】【中美角力】美國據報考慮向中國AI芯片出口實施新限制 NVIDIA、AMD盤前挫

【12：07】道指期貨跌9點，報34174點，標指期貨跌7點，報4411點，納指期貨跌51點或0.3%，報15060點。

【11：23】【LVMH】LVMH主席Bernard Arnault現身北京名店 25歲小兒子陪同訪華

【08：42】【賈躍亭投資】法拉第未來：獲現有投資者注資7億港元 落實生產FF91

【08：24】【投行裁員】瑞銀據報計劃7月起裁減逾一半瑞信員工 年內共有三輪裁員

【08：13】【中美角力】美國據報考慮向中國AI芯片出口實施新限制 NVIDIA、AMD盤後跌

【07：22】【美股焦點】META彈3%股價半年倍升 花旗、瑞銀目標價鬥牛

====以下為6月27日美股市況====

美國最新經濟數據勝預期，樓價升幅和耐用品定單均理想，美國諮商會消費者信心創年半最勁，達109.7，前值上修至102.5，紓緩投資者對大幅加息影響經濟增長的憂慮，道指漲逾200點，標指與納指升超過1%。

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截至今晨4時（即收市），道指升212點，報33926點；標指升49點，報4378點；納指升219點或1.65%，報13555點。

科技股領升，特斯拉（Tesla）彈3.8%，Meta獲花旗調高目標價，漲3.1%。

滙豐投資管理環球首席策略師Joseph Little預期，美國經濟將於第四季陷入衰退，聯儲局年底前將減息應對 ； 歐洲則在明年衰退，歐洲央行與英倫銀行明年開始減息。

Little認為中國經濟增長率仍較西方國家高，通脹則較低，相對看好中國股市前景。

奢侈品集團LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）抵達中國，是自新冠疫情爆發以來首次訪華。

聯儲局6月暫停加息，現時市場預期當局7月有超過7成機率會上調利率，摩根士丹利最新報告指出，增加了對7月加息0.25厘的預測，稱在聯儲局主席鮑威爾本月表示進一步加息可能合理後，加息的門檻已大幅下降，料今年聯邦基金利率將升至5.375厘，即現水平要再加一次息。該行經濟學家又計，明年利率會回落至4.375厘，因預期經濟軟著陸將會延緩減息至明年。

歐洲央行管理委員會委員Bostjan Vasle指，若通脹仍然頑固，將需要多次加息。現時核心通脹率仍在不斷走高， 歐央行仍將依賴數據來做出政策判斷。

外電報道，瑞銀集團準備對瑞士信貸裁員超過一半，約逾2萬人， 預計交易和投行部門所受影響將最為沉重。瑞信員工被告知，將在2023年經歷第三輪裁員。裁員行動將於7月啟動，然後在秋季進行兩輪裁員。瑞信目前員工規模約4.5萬人。瑞銀ADR（UBS）漲幅一度擴大至1.8%。

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即市走勢︰

【01：48】紐約8月黃金期貨收跌0.52%，報1923.80美元。10月黃金期貨收跌0.52%，報1943.00美元。

【01：46】美國國防部宣布向烏克蘭提供5億美元新一輪軍事援助。這是拜登政府自2021年8月以來第41次授權從國防部庫存中為烏克蘭提供軍事裝備。

【01：44】摩根大通下調貸款抵押債券（CLO）銷售預期，稱美聯儲局鷹派立場不利於貸款。

【00：17】英國10年期國債收益率漲7.4基點，報4.375厘。兩年期英債收益率漲11.4基點，報5.273厘，美國消費者信心數據上升，推高對全球貨幣政策將在更長時期內維持緊縮狀態的預期。

【00：14】英偉達表示，H100 GPU產品在MLPerf測試中創歷史新高。

【00：13】消息人士：歐洲央行決策者認為，由於通脹頑固不化，7月或9月暫停加息的可能性很小。

【00：10】達美航空CEO：預計到2026年，公司來自維護及維修業務領域的收入將增長至20億美元。當前出行井噴狀況還將持續數年。

【00：08】惠譽：在通脹壓力下，全球信貸風險繼續上升，因為利率上升將持續到下半年。

【00：03】紐約原油日內跌幅擴大至2%，報68.18美元/桶。

【00：02】沃爾沃汽車：根據與特斯拉的協議，從2025年開始，沃爾沃汽車將在美國、加拿大和墨西哥配備特斯拉北美充電標準的充電口。

【23：59】加利福尼亞州金融保護局（DFPI）指控Cryptofx違反法律，通過提供、銷售未經合格的證券，並對投資者進行實質性的虛假陳述和發出遺漏信息。

【23：44】區塊鏈支付公司Ryvyl與信用卡公司Visa達成協議，該公司在歐洲的客戶將可以直接使用Visa信用卡。

【23：43】歐股收市造好，德國DAX30指數漲0.2%，英國富時100指數漲0.1%，法國CAC40指數漲0.4%，泛歐STOXX 600指數升不足1點。

【23：20】交易員提高對英國央行利率峰值的押注，目前認為有五分之一的概率達到6.5%利率峰值。

【22：48】【美國經濟數據】美國6月諮商會消費者信心升至109.7 勝預期│5月新屋銷售按年升12.2%超預期

【21：30】道指升30點，納指升0.5%，Tesla反彈超過1%。

【19：25】道指期貨微跌8點 納指期貨升0.4%

【18：30】【大行看法】安盛：內地經濟存在不確定性 外資對投資中國保持觀望

【18：10】【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：將宣布下一步管理層變動 料夏季末前釋出更多整合瑞信詳情

【13：14】【美股焦點】福特據報北美裁員數百人 涉工程職位 電動車部門亦受影響

【12：03】道指期貨升54點，報34025點，標指期貨升8點，報4378點，納指期貨升19點或0.1%，報14876點。

【11：18】【銀行危機】美地區銀行PacWest售35億美元貸款組合 改善流動性

【11：17】【美股焦點】Meta VR頭戴裝置推訂閱制 每月8美元包什麼？

【10：01】【KPMG裁員】畢馬威再裁減5%美國員工 聲明指長遠符合公司最佳利益

【08：46】【中美關係】美財長耶倫據報計劃7月初訪問中國

【06：30】【TSLA】Tesla股價為何以大成交急挫6%？ 源於兩大原因

====以下為6月26日美股市況====

地緣政治局勢過去周末一度升溫，憂俄局勢現變數 ， 部分資金流入黃金等避險資產，紐約期金升0.22%，美債息則回落至3.7厘水平。美國本周將公布的多項經濟數據，市場觀望個人消費開支物價（PCE）指標帶來的啟示。

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美股反覆偏軟，截至今晨4時（即收市），道指跌12點，報33714點；標指跌19點，報4328點；納指跌156點或1.16%，報13479點。特斯拉（Tesla）遭高盛下調投資評級，由「買入」降至「中性」，收市挫6.1%。

瓦格納集團叛變事件結束以來，普京首次發表公開談話，，稱叛亂事件的的組織者將被繩之以法，任何勒索和組織內部叛亂的企圖都將以失敗告終。普京表示，瓦格納集團的絕大多數成員都是愛國者，感謝他們早前在向莫斯科推進的過程中調頭，避免發生進一步流血事件。

瓦格納集團首領普里高津（Yevgeny Prigozhin）首次發布消息，稱部隊早前向莫斯科挺進，目的並非要推翻俄羅斯領導層，而是因為受到不公正對待。

外電引述消息稱，蘋果計劃在今年秋天推出新款iPhone 15，一併推出新型號Apple Watch Ultra，屆時亦預備推出新款Vision Pro，以及24英吋與30英吋的新款iMacs，以及MacBook Pro。蘋果收市跌0.76.

最新公布的6月達拉斯聯儲製造企業活動指數升至負23.2，但仍低過預期負20。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）認為，市場對通脹前景評估過於樂觀，當市場意識到情況有變時，金融市場可能出現較大動盪。

環球資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）稱，每美元兌日圓正迫近150水平，可能會促使日本再次出手干預的水平，尤其是最新經濟數據顯示通脹壓力持續的情況下。該行指日本央行對150水平相當敏感，相信如果央行干預，則會支撐日圓，但問題是干預的話，就會與央行的貨幣政策立場存在矛盾。日圓滙價今日輕微反彈，每美元兌日圓報143.50。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，恢復物價穩定至關重要，這是持續的經濟和金融穩定的基礎。不過，他沒有談及貨幣政策或美國經濟前景。

至於本周多項經濟數據中，市場勢將聚焦周五（30日）公布的PCE（Personal Consumption Expenditure，個人消費支出）指數。另外，儲局主席鮑威爾本周將會參與歐洲央行論壇，歐洲央行行長拉加德、日本央行行長植田和男及英倫銀行行長貝利均會出席。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦周五PCE指數 聯儲局鮑威爾周三出席歐洲央行論壇（附數據表）

即市走勢︰

【01：57】紐約 8月黃金期貨收漲0.22%，報1933.80美元。 10月黃金期貨收漲0.21%，報1953.10美元/盎司。

【01：47】輝瑞製藥（PFE）一度跌近5.6%，報36.16美元，逼近2021年4月9日底部35.90美元。消息指輝瑞已經因安全顧慮， 暫停口服減肥藥第一階段臨床試驗。

【01：45】早前宣佈破產的加密貨幣交易平台FTX的新管理團隊稱，該公司已經恢復70億美元的流動性資產。

【01：29】高通技術公司宣布推出第二代驍龍4晶片，該款晶片針對入門級產品，搭載該晶片的終端設備將於2023年下半年上市。

【01：29】著名基金經理Cathie Wood旗下的方舟投資管理公司稱， 將帶頭嘗試現貨比特幣ETF交易。

【01：09】Doubleline副首席投資官（CIO）Jeffrey Sherman：聯儲局現在應當完成了加息周期。

【00：55】市場消息：美國眾議院對員工使用ChatGPT設置限制。

【00：51】市場消息：會計師事務所畢馬威計劃在美國裁員5%。

【00：36】納斯達克100指數指數下跌超過1.0%，成分股特斯拉跌約5%，英偉達跌4.5%，Meta跌超3.5%，谷歌A跌超2.6%。費城半導體指數漲幅收窄至不足0.8%，盤初一度漲超2%。人工智能類股中，C3.ai跌3.8%，BBAI跌超2%。

【00：32】特斯拉（TSLA）跌幅擴大至5%。

【23：30】歐股收市漲跌不一， 德股跌0.1%， 法股升0.3%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：28】消息人士稱，谷歌要求印度最高法院撤銷安卓反壟斷指令，並要求撤銷1.63億美元罰款。

【23：20】道指跌50點 納指跌0.3% Tesla跌近3%失守250美元關

【23：18】Meta Platforms推出名為META QUEST+的新的虛擬現實訂閲服務，該服務價格為每月7.99美元或每年59.99美元。

【23：05】道指跌47點 納指跌0.1%

【22：04】亞馬遜宣佈在美國俄亥俄州啟動新投資項目，將在2030年前投資78.8億美元以擴建數據中心。

【22：40】【美國經濟數據】美國6月達拉斯製造業指數升至負23.2 遜預期

【22：20】道指升20點 納指升0.6%

【21：30】美滙美債息回落 道指升5點 納指跌0.1%

【20：25】【美股焦點】大摩首席策略師再唱淡美股 料標指下半年跌1成

【18：25】道指期貨跌21點 納指期貨跌0.2%

【18：05】【儲局官員】鮑曼：美國銀行業更需要良好監管 提高資本金會阻礙競爭

【12：10】道指期貨升76點，報34053點，標指期貨升11點，報4400點，納指期貨升45點或0.3%，報15103點。

【11：09】【美股焦點】Prenetics與中大教授盧煜明斥2億美元成立合資企業Insighta 瞄準多種癌症早期篩查檢測

【07：52】【日圓走勢】日外滙事務官︰近期外滙市場波動過快 不排除任何應對日圓選項

【07：30】美股上周五下跌，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）認為，儲局今年內再加息兩次是合理的預測，加息速度視經濟數據而定，可能以緩慢方式進行。道指上周五跌219點或0.6%，報33727點，納指跌138點或1.1%，報13492點，標指跌33點或0.8%，報4348點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】儲局鷹派言論 道指收跌219點 納指跌逾1% 特斯拉回軟（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩