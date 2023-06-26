▲ 【長和系】和記港口與沙特能源園區SPARK組合資企業 共同管理及營運保稅國際陸港及物流區

長和 （00001） 旗下和記港口與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park，SPARK）宣布簽訂經營權協議，以管理和營運SPARK內的保稅國際陸港及物流區域（「陸港」）。該經營權授予SPARK與和記港口屬下Colour Path Holdings新成立的合資企業——Energy City Logistics Company（「ECLC」）。

SPARK擁有總值4億美元的高端物流設施

SPARK位於沙特阿拉伯東部省份，佔地50平方公里，為全球能源樞紐，擁有總值4億美元的高端物流設施。在經營權下，ECLC將成為該設施的獨家營運商。新設施將提供各種貨櫃箱、散雜貨和項目貨物的處理服務、以及堆場、倉儲、清關、保稅和非保稅物流解決方案，以滿足SPARK能源產業生態圈的各種發展需要。

陸港將通過整合未來的海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）鐵路線、公路和連接到 SPARK 站點的多條高速公路，加速東部省作為區域物流發展的動力。

和記港口集團董事總經理葉承智表示，是次合作更彰顯集團對支持沙特經濟發展的持續承諾，期待透過建立成功的合作夥伴關係，在未來帶來更多發展機遇。

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編輯：陳韻妍