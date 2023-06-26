BIS籲加強打擊高通脹 全球央行需聚焦兩方向

國際清算銀行（Bank of International Settlements, BIS）日前公開呼籲，全球各地政府需要加稅或削減公共開支，打擊現時全球面臨的高通脹狀況。

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總部位於瑞士的BIS最新年度報告中促請，佔全球經濟產出95%的63間中央銀行需要收窄政府收入及支出的差距，表明此舉將有助紓解通脹。

BIS指削減公共開支或加稅的政府或面臨商業及消費需求縮減，可能是抗擊通脹下「最沉重」的手段，但此舉同時屬關鍵「最後階段」措施。BIS亦警告，各大央行的加息潮預計仍未停止。

高稅率及減少政府開支被BIS視為能從多個方向掌控財政風險的措施，如可降低貨幣政策進一步緊縮的需求，中和各地政府成為財政不穩定來源之一的風險，以及允許在央行需要風險管理時擁有更多公共資源支配。

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BIS強調，如縱容高通脹長時間持續，未來可能長時間陷入物價高企環境，而且屆時降低通脹的成本亦隨之愈來愈高昂。

報告表明財政政策角色十分重要，而且需要十分穩固。報告稱穩固財政政策能協助政府應對近期及長期挑戰，短期內能透過減低生產能力壓力來緩和通脹。

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責任編輯：吳漢培