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【中電002】中華電力總裁蔣東強接替藍凌志　出任中電控股CEO　10月生效

股市 12:16 2023/06/26

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【中電002】中華電力總裁蔣東強將出任中電控股CEO　10月生效

中電控股 （00002） 公布，中華電力總裁蔣東強，將接替藍凌志出任中電控股首席執行官，自今年10月1日起生效。作為交接安排的一部分，蔣東強將於7月1日起出任候任首席執行官，並將於10月1日獲委任為中電執行董事、財務及一般事務委員會和可持續發展委員會的成員。

藍凌志出任中電控股首席執行官十年，將於今年9月30日退任該職務，他將於10月1日開始成為首席執行官的顧問，並將繼續於董事會擔任執行董事，直至預計於2024年5月上旬召開的股東周年大會日止，屆時將退任中電所有職務。

羅嘉進將接任蔣東強現有職務

蔣東強在香港和內地這兩個中電核心市場的電力行業中，擁有逾30年的工程和廣泛的管理和規管經驗，而在中華電力和青山發電的債券發行計劃中，亦積累了與投資者聯繫的豐富經驗。他於1988年加入中華電力成為見習工程師，於2017年6月起出任中華電力總裁，全面負責中電的核心香港電力業務。

蔣東強現有中華電力總裁職務，將由現任中國區總裁的羅嘉進接任。羅嘉進於2001年加入中華電力以來，曾擔任多個高級管理職位。

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相關文章：【中電002】中電首季中期息維持0.63元、周息率5.15厘　港售電量首3個月按年增2.6%

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編輯：陳韻妍

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