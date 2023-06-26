【YouTube動向】YouTube擬推遊戲新功能　支援App內玩線上遊戲

Google雖然經歷串流媒體遊戲服務Stadia的失敗，但仍無損Google發展遊戲服務業務的決心。Google近日擬為其YouTube平台推出Playables遊戲功能，並讓員工進行測試。

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據外媒《華爾街日報》引迹Google內部電郵指，由於廣告收入放緩，Google有意將在線遊戲發展為YouTube的新收入來源，並正讓並員工測試一項名為「Playables」的遊戲功能。該功能將容許用戶在移動及桌上設備上，使用網絡瀏覽器或應用程式訪問第三方的綫上遊戲。

Playables目前有幾款遊戲可供測試，其中一項為由廣告支持且已於Google Play Store上架、名為「Stack Bounce」的彈珠遊戲 。料Google是希望藉此延長使用者在YouTube自家服務的逗留時間，以增加廣告展示的機會。

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責任編輯：殷凱怡

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