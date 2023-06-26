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【美股焦點】Prenetics與中大教授盧煜明斥2億美元成立Insighta　瞄準多種癌症早期篩查檢測　料2030年的年使用量達3000萬（第二版）

股市 19:16 2023/06/26

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盧煜明（右）及Prenetics行政總裁楊聖武攝於簽約儀式

基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）與香港中文大學李嘉誠醫學講座教授及創新診斷科技中心科研總監主任盧煜明宣布，將斥資2億美元（約15.6億港元）成立合資企業Insighta，Insighta技術來源於創新診斷科技中心。該中心得到香港政府創新科技署InnoHK Initiative的支持；Prenetics的董事會已一致通過這次交易。

Prenetics將獲得合資企業50%股權，而盧教授及其團隊亦獲得其餘50%股權。合資企業的董事會將由雙方各自推薦3名董事，組成6人的董事會管理Insighta，其中盧煜明為主席，Prenetics行政總裁楊聖武為行政總裁。

交易對價包括2,000萬美元Prenetics股份

Prenetics將出資1億美元的交易對價，其中包括8,000萬美元的現金以及2,000萬美元的Prenetics股份，資金將直接用於加快推進癌症早期篩查技術的臨床測試，推動該突破性技術的商業化，預計可供Insighta營運使用3-5年，目前正招聘15-20個研發人員。

Insighta的首個檢測Presight聚焦肝癌和肺癌，將於2024年初招募5000人在多國進行臨床測試，並計劃於2025年在內地和香港首發上市。Presight每個檢測不超過200美元（即約1568港元），首階段與本地診所合作。市民可到診所進行抽血測試，樣本隨後會送往化驗中心，3日後出結果。

料於2030年的年使用檢測量達3000萬

盧煜明指出，Insighta推出突破性技術「FRAGMA」，認爲背後的科學多癌種早期檢測方面擁有潛力，相較傳統的癌症檢測方法，他指Presight背後的血漿DNA的碎片模式準確性較高，且流程簡易。楊聖武預計，Presight於2030年的年使用檢測量達3000萬。

Insighta又計劃在2027年推出Presight One，針對多種癌症的早期檢測，能夠檢測超過10種以上的不同癌種。

（第二版加入管理層意見）

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編輯：陳韻妍

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