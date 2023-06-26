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【英國王室】安德魯前妻完成乳癌手術 已康復出院

環球社會熱點 11:02 2023/06/26

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英國安德魯王子（Prince Andrew）前妻莎拉（Sarah Ferguson）年屆63歲，其發言人表示，她被診斷出患有乳腺癌，已接受手術，目前正在和家人相處中康復。發言人透露，莎拉是在接受例行乳房X光檢查中得悉消息，然後被告知需要接受手術。

喬治參觀伊頓公學 或提前3年準備升讀威廉母校 【下一頁】

發言人表示，莎拉上周在位於倫敦的私人醫院愛德華七世（King Edward VII）醫院接受手術，其醫生原來的診斷正確。她周末已返回位於溫莎的住所，目前正在康復。

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發言人亦發表聲明指，莎拉十分感謝近日協助的醫護人員。聲明亦指，莎拉在檢查前並未出現任何徵狀，是次經歷令她更加相信定期檢查的重要性。

哈里新節目探討童年創傷 想邀普京特朗普做嘉賓 【下一頁】

莎拉已提前錄製了名為「Tea Talk」的新播客，節目將於周一（26日）播出，外界預料，她將於節目中談及其診斷結果。

莎拉和安德魯結婚10年後，於1996年離婚，但兩人關係依然緊密，至今仍住在王室豪華小屋（Royal Lodge）。兩人育有2個女兒，分別為現年34歲的比特麗斯公主（Princess Beatrice） 及33歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）。莎拉離婚後成為一名作家及播客主持，風格平易近人，經常以自嘲的方式看待生活。

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責任編輯：李俊儀

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