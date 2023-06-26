▲ 【京東9618】京東新成立創新零售部、閆小兵領導 整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務單元

內地媒體報道，京東集團 （09618） 將成立創新零售部，將整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務單元，由原先負責京東國際的閆小兵擔任負責人，向京東集團首席執行官許冉匯報。至於原京東零售技術研發與數據中心負責人、集團副總裁顏偉鵬目前已經離職，由旗下的交易服務研發部負責人尚鑫接任。

閆小兵是京東的核心高管，加入京東前曾經長期擔任北京國美總經理。2012年加入京東後，負責3C家電，2018年初擔任3C家電零售事業群負責人。期間，他主導對五星電器的收購，負責打造京東之家、京東家電專賣店等線下店模式，連續多年指揮京東618家電大戰，在推動線上線下家電融合上功績卓著，及後調任京東國際化業務負責人。不過，2022年春節後，閆小兵因家庭和身體原因申請調養。

今年初，京東零售首席執行官辛利軍在年會提出2023年四大必贏之戰，即下沉市場、供應鏈中台建設、開放生態建設以及同城業務，而創新零售部這一新業務主要將深入零售線下業務佈局，探索創新模式。

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編輯：陳韻妍