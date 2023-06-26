  • 30°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東新成立創新零售部、閆小兵領導　整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務單元

股市 10:55 2023/06/26

分享：

分享：

【京東9618】京東新成立創新零售部、閆小兵領導　整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務單元

內地媒體報道，京東集團 （09618） 將成立創新零售部，將整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務單元，由原先負責京東國際的閆小兵擔任負責人，向京東集團首席執行官許冉匯報。至於原京東零售技術研發與數據中心負責人、集團副總裁顏偉鵬目前已經離職，由旗下的交易服務研發部負責人尚鑫接任。

閆小兵是京東的核心高管，加入京東前曾經長期擔任北京國美總經理。2012年加入京東後，負責3C家電，2018年初擔任3C家電零售事業群負責人。期間，他主導對五星電器的收購，負責打造京東之家、京東家電專賣店等線下店模式，連續多年指揮京東618家電大戰，在推動線上線下家電融合上功績卓著，及後調任京東國際化業務負責人。不過，2022年春節後，閆小兵因家庭和身體原因申請調養。

今年初，京東零售首席執行官辛利軍在年會提出2023年四大必贏之戰，即下沉市場、供應鏈中台建設、開放生態建設以及同城業務，而創新零售部這一新業務主要將深入零售線下業務佈局，探索創新模式。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？

相關文章：【京東物流2618】余睿身體原因辭任首席執行官　胡偉上任

相關文章：【京東9618】京東將於7月13日發布京東大模型　推新一代數字基礎設施，升級產品及解決方案

編輯：陳韻妍

港股 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】Prenetics與中大教授盧煜明斥2億美元成立合資企業Insighta　瞄準多種癌症早期篩查檢測　

下一篇文章

【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？阿里傳分拆頭炮可留意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款